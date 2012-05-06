تصاویری از فضای انتخاباتی در فرانسه / رای گیری ادامه دارد

دومین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای تعیین رئیس آتی کاخ الیزه آغاز شد و در این دوره "نیکلا سارکوزی " نامزد حزب اتحاد برای جنبش مردمی و "فرانسوا اولاند" نامزد حزب سوسیالیست به مصاف هم رفته اند.





دور دوم انتخابات فرانسه خارج از این کشور ظهر شنبه با گشایش حوزه های رای گیری "سن پییر" و "میکولون"، "گوادلوپ"، " سنت مارتین"، "سنت بارسلمی"، "گویان"، "مارتینیک و پولینزی"، "والیس"، "پوتونا"، "نوول کالدونی" و در قاره آمریکا آغاز شد.

فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست نیز پای یکی از صندوقهای رای در شهر توله در جنوب فرانسه حاضر شد و رای خود را در صندوق انداخت.

سارکوزی نامزد حزب اتحاد برای جنبش مردمی و رئیس جمهوری فعلی فرانسه و همسرش "کارلا برونی" امروز یکشنبه در کاخ الیزه در پاریس حاضر شده و آرای خود را برای انتخاب رئیس جمهوری آتی این کشور در صندوق انداختند.

در دور نخست انتخابات فرانسه اولاند 28.63 درصد و سارکوزی از حزب اتحاد برای جنبش مردمی 27.18 درصد آرا را کسب کردند.

"مارین لوپن" از حزب راستگرای افراطی، "ژان لوک ملانشون" از حزب چپگرای افراطی، "فرانسوا بایرو" از حزب اتحاد برای دموکراسی به ترتیب با کسب 17.90 درصد آرا، 11.11 درصد آرا و 9.13 درصد آرا جایگاه سوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.