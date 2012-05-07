علی خواجه بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با تمام توان و امکاناتی که در اختیار داریم، تلاش زیادی صورت می گیرد که جامعه ورزش استان و کشور از این آفت پاک شود اما ورزشکاران نیز باید از این معضل دوری کنند.



وی خطاب به مدیران باشگاه‌های ورزشی، آنها را از اطلاع رسانی نا آگاهانه نسبت به استفاده از مواد نیروزا بر حذر داشت و تصریح کرد: از دوپینگ‌ به عنوان آفت ورزش یاد می‌شود، اما متاسفانه با وجود اطلاعات کاملی که همواره از طرق مختلف در خصوص خطرات استفاده از مواد نیروزا در اختیار ورزشکاران قرار می‌گیرد شاهد گرایش آنها به سمت و سوی آن هستیم.



استفاده نابه‌جا از مواد نیرو زاعواقب بسیار خطرناکی دارد



وی بیتم کرد: هنوز هم شاهد استفاده نابه‌جا از این مواد هستیم که عواقب بسیار خطرناکی را نیز به دنبال داشته است و مدیران باشگاه‌های ورزشی سطح استان قم نسبت به گذشته باید به این مهم توجه بیشتر و دقیق تری داشته باشند.



مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی اداره کل ورزش و جوانان استان قم در ادامه با اشاره به بالا بودن آمار آسیب‌های ورزشی قم در مقایسه با کل کشور، افزود: در موضوع بیمه هنوز هم نیازمند همکاری جدی و نزدیک هیئت‌های ورزشی و باشگاه‌های فعال در استان قم هستیم زیرا توجه نداشتن به بیمه ورزشی ممکن است عواقب خطرناکی را در پی بروز حوادث در حین تمرین یا مسابقه به دنبال داشته باشد.



وی تصریح کرد: استان قم با وجود جمعیت ورزشکار محدود خود از نظر آسیب‌دیدگی ورزشی در کشور جایگاه خوبی ندارد که این مهم نگران کننده است، اما ارتباط صحیح مدیران باشگاه‌ها با این هیئت، می‌تواند یکی از راه‌های رفع این معضل باشد.



انتخاب باشگاه‌های برتر و موفق ورزشی استان قم



خواجه بیاتی در ادماه از انتخاب باشگاه‌های برتر و موفق ورزشی خبر داد و با تمجید از همکاری نزدیک باشگاه‌‌ها با بازرسی این اداره کل، تصریح کرد: موضوع داشتن پروانه فعالیت و یا تمدید پروانه‌هایی که مهلت آنها به پایان رسیده است، با جدیت باید مورد توجه مدیران باشگاه‌ها قرار بگیرد.



مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی اداره کل ورزش و جوانان استان قم افزود: همه ساله بر اساس نحوه تعامل با واحد بازرسی و نیز شاخص‌های مختلفی که مدیران باشگاه‌ها از آن اطلاع کافی دارند، ارزشیابی عملکرد باشگاه‌ها انجام شده و بر اساس آن باشگاه‌های برتر و موفق ورزشی در استان قم معرفی می‌شوند.



وی همچنین از برخورد با باشگاه های مختلف خبر داد و یاد آور شد: در صورتی که گزارش تخلفی از سوی هر یک از باشگاه های فعال در سطح استان به این واحد ارسال شود، بلافاصله با حضور در محل، نسبت به آن رسیدگی خواهیم کرد.



خواجه بیاتی عنوان داشت: در مسیر خدمات رسانی به مردم و شهروندان قمی که قصد استفاده مفید از فضا و امکانات ورزشی را دارند، رسیدگی جدی تری نسبت به خدمات ارائه شده از سوی باشگاه ها خواهیم کرد تا زمینه ای برای جذب بیشتر مردم به ورزش به وجود بیاید.

