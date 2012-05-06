اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، دو تکواندو کار همدانی نشان طلا و نقره آسیا را برای همدان به ارمغان آروند.

بر اساس این گزارش، مهدی صمدیان تبار در رده سنی بزرگسالان نشان طلا و محمد مهدی جمشیدی نشان نقره رده سنی نوجوانان را در مسابقات قهرمانی آسیا به خود اختصاص دادند.

مسابقات پومسه آسیایی ویتنام در رده نوجوانان و بزرگسالان دختر و پسر در ورزشگاه بزرگ فتو برگزار و تیمهای کره جنوبی، ایران، ویتنام، چین تایپه و فیلیپین به ترتیب عناوین اول تا پنجم را کسب کردند.

دعوت دو کشتی گیر همدانی به اردوی جدید تیم ملی

دو کشتی گیر همدانی به مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شدند.

بر اساس این گزارش، مرحله هفتم اردوی آمادگی تیم ملی کشتی آزاد از دوم خردادماه در خانه کشتی آغاز خواهد شد.

در اسامی نفرات دعوت شده به این اردو نام محمدحسین سلطانی ازهمدان به همراه حسن رحیمی از تهران فرزاد عموزاده و مهران شیخی از مازندران در55 کیلوگرم و صادق گودرزی از همدان به همراه مصطفی حسین‌خانی از تهران علی شفیع‌زاده و ایمان محمدیان از مازندران و محسن عباسی از البرزدر74 کیلوگرم به چشم می خورد

سه نقره و یک برنز حاصل تلاش دومیدانی کاران همدانی

ورزشکاران همدانی در مسابقات دو و میدانی بانوان قهرمانی کشور به یک سه نشان نقره و یک برنز دست یافتند.

بر اساس این گزارش، مسابقات دوومیدانی قهرمانی بانوان کشوردر مجموعه دومیدانی آفتاب تهران برگزار شد و در 100 متر سهیلا مرادی دومیدانی کار همدانی پس از فرزانه فصیحی در رده دوم ایستاد.

جمیله گری نیز در جایگاه سوم قرار گرفت و مرادی در 200 متر نیز به مقام دوم دست یافت.

در پرتاب وزنه فاطمه خیاطی از همدان دوم شد و زهرا ویانجی دیگر ورزشکار همدانی در پیاده روی 10 هزار متر در جایگاه سوم قرار گرفت.

ژیمناستیک کاران همدان در تیم ملی

سه ژیمناستیک کار و یک مربی همدان به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شدند.

سپهر میرزایی، محمدرضا کریمی صبور و پوریا افروز ژیمناستیک کاران استان همدان از امروز در اردوی استعدادیابی منتخبان ترامپولین کشور حضور دارند.

مهدی قانی نیز به عنوان مربی از همدان به این اردو دعوت شده است.

این اردو در رده سنی نوجوانان از امروز در کمپ تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

برترین های ایت بال همدان معرفی شدند

نتایج مسابقات ایت بال به مناسبت روز معلم معرفی شدند.

مسابقات ایت بال در رده سنی آزاد در باشگاه بیلیارد عمران همدان و با حضور 32 نفر از استان همدان برگزار شد.

شرکت کنندگان در مرحله اول در هشت گروه 4 نفره و در دور بعدی به شکل تک حذفی و با انجام 63 بازی با هم مسابقه دادند.

در پایان سعید صالحی، امید سالم، محمد جامی و امین ترکمان به ترتیب در جایگاه های اول تا چهارم این رقابت ها قرار گرفتند.

دعوت کاراته کا همدانی به تیم ملی

پس از برگزاری پیکارهای انتخابی بزرگسالان، کاراته کا همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شد.

بر اساس این گزارش، در پایان سومین مرحله پیکارهای انتخابی تیم ملی بزرگسالان کاراته 17 نفر جواز حضور در اردوهای تیم ملی را بدست آوردند.

در مسابقات انتخابی سوم که در شهر مجلسی اصفهان و با حضور مربیان، داوران و سرپرست دبیری فدراسیون کاراته برگزار شد در وزن 55- کیلوگرم مهدی حاتمیان کاراته کا همدانی با غلبه بر حریفان خود به تیم ملی راه یافت.

تمرینات تیم ملی از امروز به مدت چهار روز در اصفهان پی گیری خواهد شد.

معرفی تیر اندازان با کمان برتر استان همدان

نتایج مسابقات تیر اندازی با کمان استان همدان اعلام شد.

بر اساس این گزارش، این مسابقه در مجموعه ورزشی ملت همدان برگزار شدو بیش از 40 نفر با هم به رقابت پرداختند.

در رشته ریکرو بانوان راضیه جمشیدی، فائزه ساده دل، بهناز محمودی و وحیده محمودی به ترتیب اول تا چهارم شدند.

در رشته ریکرد مردان نیز محمد فرهانی، بهروز ارمغانی، مهدی گلزاریان و حمید نعمتی و در رشته کامپوند سروش کی منش، امین صفدری، رضا سلیمی و سیامک سلیمی به ترتیب در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند.

این مسابقات انتخابی برای حضور تیراندازی برتر در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد.

هاکی باز همدان در راه تیم ملی

هاکی باز همدان به اردوی تیم ملی دعوت شد.

رضا قاسمیان هاکی باز نوجوان همدانی از امروز در اردوی انتخابی تیم ملی حضور دارد.

این اردو از امروز به مدت دو روز در آکادمی تیمهای ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

پینگ پنگ باز همدانی در رده 209 جهان

پنجمین رنکینگ ورزشکاران جهان در سال 2012 منتشر شد و پینگ پنگ باز همدانی در رده 209 جهان قرار گرفت.

بر اسا این گزارش، فدراسیون جهانی تنیس روی میز ( ITTF ) رده بندی بازیکنان جهان در رده سنی نوجوانان و جوانان در ماه می 2012 را منتشر کرد.

در بخش جوانان در تازه ترین رده بندی این گروه سنی، علیرضا ملارجبی ملی پوش همدانی با دو پله سقوط در رتبه های 209 جهان ایستاد.

دعوت بازیکن همدانی به اردوی تیم ملی فوتبال زیر 23 سال کشور

با صلاحدید منصوریان، بازیکن جوان همدانی به اردوی تیم ملی زیر ۲۲ سال کشور دعوت شد.

علیرضا منصوریان سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 22 سال کشورمان، 25 بازیکن را به اردوی شناسایی و آمادگی این تیم دعوت کرد.

این اردو از 17 اردیبهشت ماه و بمنظور شرکت در رقابتهای مقدماتی قهرمانی آسیا برگزار می شود.

در بین اسامی دعوت شده نام مرتضی تبریزی بازیکن جوان پاس همدان به چشم می خورد.