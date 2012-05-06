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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۰۷

حجت الاسلام پور ابراهیم:

فضای مساجد باید برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان استفاده شود

فضای مساجد باید برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان استفاده شود

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گیلان گفت: فضای مساجد باید برای مقابله با تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمنان استفاده شود.

حجت الاسلام سلیمان پورابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از بدو تاسیس کانونهای فرهنگی وهنری مساجد در سطح کشور گامهای موثری دراین عرصه برداشته شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 300 کانون فرهنگی و هنری مساجد در گیلان فعال است، اظهارداشت: قرآن، احکام و اخلاق از محورهای برجسته فعالیتهای این کانونهاست.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گفت: گیلان در راستای برگزاری برنامه ها و جشنواره های قرآنی در سراسر کشور حرفی برای گفتن دارد، کانون فرهنگی و هنری مساجد استان به لحاظ کمی و کیفی قدمهای موثری در زمینه تهاجم فرهنگی برداشته و باید تقویت شوند.

وی همچنین از تاسیس کانونهای تخصصی فرهنگی و هنری در استان خبر داد و افزود: تاکنون بیش از 17 کانون تخصصی در استان راه اندازی شده است.

پور ابراهیم تاکید کرد: تاسیس کانونهای تخصصی پاسخی مثبت به مطالبات نسل جدید است.

وی در ادامه از مباحث مهم در کانونهای تخصصی را مقوله آموزش دانست و یادآور شد: این کانونها در خط مقدم فعالیتها قرار دارند از اینرو نیازها نیروی انسانی و استعدادها را بهتر شناسایی می کنند.

کد مطلب 1595436

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