کارخانه‌ تولید بتن سبک در شهرستان بیرجند افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی آستان قدس رضوی از افتتاح کارخانه تولید بتن سبک طی هفته جاری در شهرستان بیرجند خبر داد.
حسین یوسفی اظهار کرد: آستان قدس رضوی در ادامه سیاستهای کلان خود در عمل به نیات واقفان و کمک به ایجاد اشتغال و حمایت از تولید ملی اقدام به ایجاد کارخانه بنای سبک در بیرجند کرده است که به زودی با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و مسئولان اجرایی خراسان جنوبی افتتاح میشود.
عرضه کتاب "منتخب قطعات نستعلیق" در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
مدیرعامل موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی کتاب "منتخب قطعات نستعلیق" شاهکارهای هنری گنجینه آستان قدس رضوی که به تازگی توسط این موسسه به چاپ رسیده است، در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برای نخستین بار عرضه و به فروش میرسد.
علی ثابتنیا تصریح کرد: این کتاب شامل قطعاتی از مرقعات موجود در گنجینه کتابخانه آستان قدس رضوی است که مجموعهای از قطعات خوشنویسی، نگارگری، نقاشی و تذهیب را شامل میشود.
تولید و عرضه بهترین محصولات با برند رضوی
رئیس اداره اطلاعات، اخبار و رسانههای آستان قدس تصریح کرد: تولید و عرضه بهترین محصولات با بالاترین کیفیت و منصفانهترین قیمت همواره یکی از اصلیترین رویکردهای آستان قدس رضوی بوده است.
وی ادامه داد: این اعتمادی که در جامعه نیز نسبت به این محصولات و خدمات وجود دارد نشات گرفته از همین نگاه بلند است که بحمدالله طی سالها تلاش و کوشش صادقانه کارکنان خدوم مجموعههای تولیدی و خدماتی آستان قدس رضوی کسب شده است.
برگزاری همایش "جنگ نرم" در مشهد
همایش جنگ نرم با مشارکت مرکز آموزش ضمن خدمت آستان قدس رضوی و مدیریت حراست آستان قدس رضوی در تالار همایشها و نمایشگاههای دائمی اداره کل روابط عمومی آستان قدس رضوی برگزار شد.
حجتالاسلام محسن وافی مبلغ نهاد رهبری در دانشگاههای کشور با اشاره به هجمه دشمن به اعتقادات اسلامی مسلمانان گفت: همه ما موظفیم برای حفظ کیان دین اسلام و انتقال سالم و بدون دغدغه آن به نسلهای بعد تمام تلاش خود را در این زمینه انجام دهیم.
وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین وظایف ما در این هجمه دشمنشناسی است و هر فرد مسلمان باید با هوشیاری و بیداری کامل این امر را به طور مطلوب به پایان رساند.
تولید سالانه 500 میلیون انواع نان در شرکت نان قدس رضوی
مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی از تولید و عرضه سالانه بیش از500 میلیون انواع نان در این شرکت خبر داد.
حسن قاسمیان مقدم گفت: در برخی از فصول سال روزانه 5 میلیون قطعه انواع دونات و نان برای سلایق و ذائقههای مختلف در شرکت تولید میشود.
وی اظهار داشت: در حال حاضر نیمی از تغذیه رایگان مدارس کشور توسط شرکت نان قدس رضوی تولید و عرضه میشود و به کشورهای عمان، یمن، افغانستان، امارات متحده عربی و کلیه کشورهای آسیای میانه نیز محصولات نان رضوی صادر میشود.
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