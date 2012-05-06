نشانه های موفقیت طرح کوفی عنان و خرسندی روس ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "رابرت مود" رئیس تیم ناظران بین المللی در سوریه گفت : آنچه تیم ناظران طی هفته اخیر شاهد آن بوده است کاهش خشونتها در حمص، حماه، درعا، حومه دمشق و ادلب بوده است.

وی افزود: ناظران با همه طرفها رایزنی می کنند و متوجه شده اند که طرفین مایل به تحقق طرح کوفی عنان و ایجاد راهکار سیاسی هستند.

این در حالی است که اعضای تیم ناظران بین المللی امروز از شهر مضایا در نزدیکی مرز با لبنان بازدید کردند.

اما "منذر خدام" از مخالفان سوری در واکنش به این اظهارات رئیس نروژی ناظران بین المللی مدعی شد: روزانه چهل نفر در سوریه کشته می شوند و کاهش تعداد کشته ها به مفهوم پایان بحران سوریه نیست.

از سوی دیگر "گنادی گاتیلوف" معاون وزیر امور خارجه روسیه ضمن تمجید از عملکرد ناظران بین المللی در سوریه خاطرنشان کرد: اینکه رئیس ناظران بین المللی از کاهش خشونتها سخن گفته است، نشانه موفقیت طرح کوفی عنان و ناظران سازمان ملل است.