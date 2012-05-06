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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۳۳

کرانچار پس از تساوی:

به قهرمانی نزدیک شدیم/ عدالت رعایت نشد

به قهرمانی نزدیک شدیم/ عدالت رعایت نشد

اصفهان- خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: اگرچه در این مسابقه به تساوی رسیدیم اما با توجه به نتیجه بازی تراکتورسازی با مس سرچشمه به قهرمانی نزدیک تر شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر زلاتکو کرانچار شامگاه یکشنبه پس از بازی تیمش مقابل ذوب آهن در چارچوب مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور با اشاره به شرایط سپاهان اظهار داشت: با این تساوی به قهرمانی نزدیک شدیم و درحال حاضر تنها یک امتیاز تا قهرمانی فاصله داریم و باید بگویم تیم ما در مسابقه امروز بازی بزرگی کرد زیرا به نظر من ذوب آهن عملکرد خیلی خوبی از خود به نمایش گذاشت.

وی افزود: به نظر من بازیکنان سپاهان اصلا خسته نیستند زیرا در مسابقه امروز عملکرد فوق العاده ای داشتند اما این ذوب آهنی ها بودند که عملکرد خیلی خوبی از خود به نمایش گذاشتند و توانستند از ما یک امتیاز بگیرند. به نظر من در مسابقه امروز عدالت رعایت نشد زیرا با توجه به موقعیت هایی که بازیکنان ما ایجاد کردند می توانستیم پیروز میدان شویم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان تصریح کرد: بازیکنان سپاهان در مسابقه اصلا خسته نبودند و نشان دادند که عملکرد خوبی از خود به نمایش می گذارند زیرا در این مسابقه همه دیدند که تیم ما عملکرد خیلی خوبی از خود به نمایش گذاشت و نشان داد که مدعی اصلی قهرمانی است. ما اگر در این مسابقه خسته بودیم حتما به ذوب آهن می باختیم زیرا ذوب آهن تیم قدرتمندی است.

کرانچار در مورد شایعات پیرامون حضورش در تیم ملی کرواسی اضافه کرد: من تماس یا پیشنهادی از این فدراسیون نداشتم اما اعلام می کنم که با تیم سپاهان قرارداد دارم و تا زمانی که قرارداد دارم با قدرت به کارم ادامه خواهم داد.

سپاهان امروز در دیدار مقابل ذوب آهن به تساوی بدون گل دست یافت.

کد مطلب 1595491

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