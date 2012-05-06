میزان تخلفات در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در چهارمحال و بختیاری پایین بود

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان جلالی گفت: تخلفات در حوزه انتخابیه شهرستان های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ناچیز بوده است.

وی تأکید کرد: مردم با حضور با بصیرت و آگاهانه خود، برگ زیرن دیگری بر افتخارات کشور و چهارمحال و بختیاری افزودند.

جلالی افزود: با همکاری و هماهنگی نیروهای انتظامی و امنیتی، نظم و آرامش خاصی بر شعبه های اخذ رأی در این حوزه انتخابیه حاکم بود.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ثبت و ارسال صورت جلسه های مربوط به نتایج شعبه های اخذ رأی و ارسال آن به مراکز شهرستان ها و ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری، دلیل تعلل در اعلام نتیجه نهایی انتخابات بوده است.

وی ادامه داد: افزایش اعتماد مردم به سلامت انتخابات، افزایش سرعت و دقت مجریان در برگزاری آن و کاهش ضریب خطا در این روند از مهم ترین دستاوردهای برگزاری الکترونیکی اخذ رأی در انتخابات محسوب می شود.

حضور پر شور مردم در انتخابات قابل تقدیر است

فرماندار شهرستان کوهرنگ حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس نهم را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: این حضور قابل تقدیر است.

یدالله خالدی گفت: مردم با حضور پرشور در پای صندوق های رأی دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به ندای رهبری لبیک گفته و پاسخ دندان شکنی به استکبار جهانی دادند.

فرماندار شهرستان کوهرنگ تصریح کرد: مردم ایران اسلامی با حضور باشکوه خود پای صندوق های رأی، در این عرصه به بهترین وجه حضور خود را به نمایش گذاشتند.

وی گفت: وحدت، همدلی و حضور گسترده مردم پای صندوق های رأی نشان از تعهد و همبستگی با نظام انقلاب اسلامی دارد.

خالدی بیان کرد: نماینده منتخب مردم باید مطابق با قانون عمل و تعهدات و قول هایی که به مردم داده را عملی کند.

۲۷ خبرنگار انتخابات دور دوم در چهار محال و بختیاری را پوشش رسانه ای دادند

دبیر شورای اطلاع رسانی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۷ خبرنگار و عکاس دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای در حوزه انتخابیه شهرستان های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار را ثبت کردند.

کیومرث مرادی افزود: از این تعداد ۲۰ نفر خبرنگار و بقیه عکاس بودند.

مرادی تصریح کرد: دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کشور از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده و حضور پر شور مردم در پای صندوق های رأی، نقشه های و شیطنت های دشمنان علیه ملت ایران را خنثی کرد.

کمیته های هفت گانه ستاد ارتحال امام خمینی (ره) در شهرستان لردگان تشکیل شد

معاون فرماندار شهرستان لردگان برگزاری باشکوه مراسم ارتحال امام خمینی (ره) را ضروری دانست.

حیدر همتیان گفت: بایستی مراسم ارتحال امام خمینی (ره) با شکوه برگزار شود.

وی تأکید کرد: باید شخصیت امام راحل به عنوان یک رهبر انقلابی موفق در سطح جهان برای نسل های سوم و چهارم مطرح شود.

همتیان از تشکیل کمیته های هفت گانه ستاد ارتحال امام خمینی (ره) در شهرستان لردگان خبرداد و افزود: این کمیته ها شامل امنیت، مراسم، اعزام، فرهنگی و تبلیغی، حمل و نقل، امداد و درمان و تعمیرات هستند.

مردم فارسان بار دیگر وفا داری خود را به انقلاب اسلامی ثابت کردند



فرماندار شهرستان فارسان گفت:مردم همیشه در صحنه شهرستان فارسان بار دیگر وفا داری خود را به انقلاب اسلامی ثابت و آرزوی دشمن را با خلق حماسه ماندگار ۱۵ اردیبهشت نقش بر آب کردند.

بهروز مردانی نژاد ادامه داد: حضور پرشور مردم در پای صندوق های رأی چشم جهانیان را خیره و دل دوستان ایران اسلامی را شاد کرده است .

وی بیان داشت: نماینده ای که با رأی مردم به مجلس نهم راه پیدا کرده، باید بتواند با همت و تلاش مضاعف با سرعت بخشیدن به روند توسعه شهرستان، امانت دار خوبی برای آرای مردم باشد.