  1. سیاست
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۴۵

در جمع خبرنگاران/

بی خبری وزیر ارشاد از اظهارات مساله برانگیز معاونش درباره خبرنگاران

بی خبری وزیر ارشاد از اظهارات مساله برانگیز معاونش درباره خبرنگاران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران در خصوص اینکه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرده برخی خبرنگاران از سر بیکاری خبرنگار می شوند گفت: آقای محمدزاده چنین چیزی نمی‌گوید و من هم ندیده ام.بعد از اینکه این اظهارنظر را دیدم نظرم را می‌گویم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر امروز در حاشیه نشست علمی بررسی آثار شهید مطهری در جمع خبرنگاران در خصوص اظهارات اخیر منتسب به معاون مطبوعاتی خود در مورد خبرنگاران گفت:  بنده بایدمصاحبه مورد نظر را  ببینم و موضوع را بررسی کنم. من چنین اظهارنظری را ندیدم.

وزیر ارشاد در خصوص اینکه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرده برخی خبرنگاران از سر بیکاری خبرنگار می شوند گفت: آقای محمدزاده چنین چیزی نمی‌گوید و من هم ندیده ام.بعد از اینکه این اظهارنظر را دیدم نظرم را می‌گویم.
 
حسینی تاکید کرد به دلیل مشغله های نمایشگاه کتاب فرصت بررسی اخبار رسانه ها را نداشته است.
کد مطلب 1595515

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها