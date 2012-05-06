بی خبری وزیر ارشاد از اظهارات مساله برانگیز معاونش درباره خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر امروز در حاشیه نشست علمی بررسی آثار شهید مطهری در جمع خبرنگاران در خصوص اظهارات اخیر منتسب به معاون مطبوعاتی خود در مورد خبرنگاران گفت: بنده بایدمصاحبه مورد نظر را ببینم و موضوع را بررسی کنم. من چنین اظهارنظری را ندیدم.

وزیر ارشاد در خصوص اینکه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرده برخی خبرنگاران از سر بیکاری خبرنگار می شوند گفت: آقای محمدزاده چنین چیزی نمی‌گوید و من هم ندیده ام.بعد از اینکه این اظهارنظر را دیدم نظرم را می‌گویم.

حسینی تاکید کرد به دلیل مشغله های نمایشگاه کتاب فرصت بررسی اخبار رسانه ها را نداشته است.