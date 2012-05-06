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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۲:۰۱

شاعران ابرکوهی در نخستین کنگره سراسری شعر ام‌ البنین (س) افتخار آفریدند

شاعران ابرکوهی در نخستین کنگره سراسری شعر ام‌ البنین (س) افتخار آفریدند

ابرکوه - خبرگزاری مهر: دو تن از شاعران ابرکوه در زمره برگزیدگان نخستین کنگره سراسری شعر ام‌ البنین (س) قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه این کنگره ادبی اعلام کرد: 750 اثر ادبی از سراسر کشور در قالب‌ های مختلف شعری به کنگره ارسال شده بود که بعد از داوری توسط هیئت داوران شامل، علی موسوی گرمارودی، مرتضی امیری اسفندغه و علی محمد مؤدب، نفرات برگزیده معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، احمدرضا قدیریان و سکینه سلمانی ‌نژاد از ابرکوه شاعران ابرکوهی برگزیده در این کنگره بودند که تنها برگزیدگان این کنگره از استان یزد به شمار می آیند.

از جمله اهداف برگزاری این کنگره، توجه به منویات مقام معظم رهبری در دیدار با شاعران آئینی، زنده نگه داشتن یاد و خاطره مادران و همسران جانبازان به عنوان اسطوره‌های صبر و مقاومت و تولید و ارائه آثار ارزشمند فرهنگی در حوزه ادبیات عاشورایی عنوان شده است.

کد مطلب 1595517

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