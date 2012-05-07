رئیس جدید شورای اسلامی شهرستان شهریار انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اخبار زیر رویدادها و اخبار کوتاه شهرستان شهریار است که در متن زیر می خوانید.

اجرای نمایش به مناسبت روز تئاتر در شهریار



به مناسبت روز اردیبهشت تئاتر، دو نمایش در فرهنگسرای استاد شهریار برگزار می شود. با همکاری شهرداری شهریار نمایشهای "هیهات" به کارگردانی ابراهیم رهگذر و "به صرف یک فنجان نسکافه سرد" به کارگردانی مرتضی تقی زاده به روی صحنه می رود.



این نمایشها از 18 تا 27 اردیبهشت ماه سال جاری از ساعت 18:30 در محل فرهنگسرای استاد شهریار به روی صحنه می رود.

اجرای عملیات احیای فضای سبز در باغستان



حوزه خدمات شهر شهرداری باغستان در هفته ای که گذشت اقدام به اجرای پروژه احیای فضای سبز کرد. واحد فضای سبز حوزه خدمات شهری در راستای حفظ و نگهداری فضاهای سبز تحت پیمان این شهر اقدام به علف کشی، چمن زنی، واکاری و تعویض هانترهای آب پاش مکانیزه بلوار امام خمینی(ره) و احیای محوطه اصلی بازار روز خ نهم محله خادم اباد (زیرسازی و آسفالت ) جهت رفاه حال شهروندان کرد.

همچنین این حوزه اقدام به راه اندازی آبنمای ابتدای بلوار ولیعصر(عج) و رنگ آمیزی جداول پارک ده بهار کرده است.

نصب سطل های مکانیزه زباله در معابر عمومی باغستان

به منظور جلوگیری از پراکندگی زباله های تولید شده از سوی عابران پیاده و به ویژه پسماندها و زباله مغازه های سطح شهر، شهرداری باغستان اقدام به تعویض و جایگزینی 100 عدد سطل های زباله مکانیزه در محلات سعید آباد، خادم آباد و نصیرآباد کرده است.

با نصب این سطل های زباله چرخه مکانیزاسیون حوزه خدمات شهری باغستان گام خوبی را در جهت خدمت شایسته به مردم این شهرستان برداشته و موجب روند صحیح نظافت و خدمات رسانی به شهروندان و سیمای این شهر خواهد شد.

نشست مشترک نماینده مجلس شهریار با اعضای شورا



حسین گروسی نماینده شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای شهر و نماینده غرفه داران میوه و تره بار در محل سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر دیدار کرد.

در این نشست مسائل و مشکلات مربوط به میدان میوه و تره بار از سوی نماینده غرفه داران میوه و تره بار به تفکیک مطرح و راهکارها و دستورات لازم در خصوص رفع آنها اتخاذ و صادر شد.

واژگونی یک دستگاه خودرو در فاز یک اندیشه



یکدستگاه خودرو زانتیا به علت لغزندگی و عدم رعایت سرعت مطمئنه در فاز یک اندیشه، شهرک مریم بر اثربرخورد با جدول و سه اصله درخت واژگون شد که با حضور به موقع نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهرداری شهریار ضمن ایمن سازی کامل، از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری بعمل آمد.

این حادثه مصدومی در پی نداشت و فقط خساراتی به خودرو وارد آمد.