صعود 10 نماینده ایران به مرحله نیمه پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در ادامه این رقابتها که درسالن 12 هزار نفری آزادی جریان دارد نمایندگان کشورمان 17 بار مقابل رقبای خود روی رینگ حاضر شدند که حاصل آن ثبت 10 پیروزی و هفت شکست بود.

در اولین مسابقه مهدی مهدیزاده در وزن51- کیلوگرم مقابل امیرحسین کمره ای در یک پیکار نزدیک صاحب پیروزی شد و سجاد کاظم زاده در وزن 54 کیلوگرم هم در پیکار با "جونگ جدونگ" از کرهخ جنوبی صاحب برتری شد و جواز حضور در نیمه نهایی را پیدا کرد.

حسن مومنی دروزن 57- کیلوگرم به مصاف " پی یاسی یام سی ری " از تایلند رفت و در پایان راند چهارم نتیجه را به حریف خود واگذار و حذف شد. سید سلمان نقش بندی در همین مقابل نماینده ترکیه " رمضان تلک " پیروز و داده و راهی نیمه نهایی شد.

در وزن 60- کیلوگرم رضا مومنی در مبارزه با " خوچوبار آی قوبوف " از روسیه نتیجه را واگذار کرد.سید کاوه سلیمانی نماینده وزن 67- کیلوگرم بکه طی دو روز گذشته حریفانی از لبنان و افغانستان را شکست داده بود ، یکشنبه در جدال با حریف ازبکستانی خود " فریدا ویسی خول موراتف " بازنده رینگ مبارزه را ترک کرد.

محمد افتخاری در وزن 63- کیلوگرم مقابل " ژاور عبدالسلمانف " از روسیه با ضربه فنی نتیجه را واگذا کرد. وی روزهای قبل حریفانی از برزیل و کره جنوبی را شکست داده بود. سید کاوه سلیمانی هم در همین وزن " خایال دزهانیف " از روسیه را شکست داده و راهی نیمه نهایی شد.

سید عیسی علمدارنظام هم در وزن 71- کیلوگرم در مبارزه با " نیکولاس ریکی لارسن " از دانمارک پیروز شد. وی در دو دیدار گذشته خود از سد نمایندگان استرالیایی و اسپانیایی خود گذشته بود،

در ادامه رقابتهای همین وزن ایوب ساکی از برای دیدار با " دامیان سه گوویا " از آرژانتین به روی رینگ رفت و با شکست حریف به کار خود پایان داد. ضمن اینکه یوسف مهرابی هم "محمد مسعود" حریف مراکشی خود را شکست داد.

در وزن 75- کیلوگرم فرامرز دیناروند موفق شد " شان مک کینون" از کانادا را شکست داد و در وزن 81- کیلوگرم نیز علی افضلی موفق شد محمد ستاری را شکست داده و راهی مرحله نیمه نهایی شود. در آخرین دیدارهم فرشاد راه خدایی در وزن 86 کیلوگرم " سا سا دیمیتری جه ویچ " نماینده استرالیا را شکست داد.

در مبارزه وزن 86- کیلوگرم مجید رازانی به علت مصدومیت مقابل " استفان جیمز بیهان " حاضر نشد و از دور مسابقات کنار رفت.