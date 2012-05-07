به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر قامتی اظهار داشت: سازمان تاکسیرانی شهرداری قدس با رویکردی فرهنگی و متفاوت، از حقوق همشهریان و همچنین رانندگان خدوم تاکسی حمایت و دفاع می‌ کند، در راستای اجرای این طرح، نداشتن تابلو تاکسیرانی، نبستن کمربند ایمنی، دریافت کرایه بیش از حد مجاز تعیین شده و سوار کردن مسافر در خارج از ایستگاه های تاکسی مشخص شده در سطح شهر، تخلف محسوب می شود.

وی افزود: شهروندان قدسی باید در زمان مواجه شدن با دریافت کرایه‌ ای بیش از مصوبه شورای شهر توسط رانندگان تاکسی‌ها و یا دیگر موارد، تخلف این افراد را به سازمان تاکسیرانی شهرداری قدس و یا شماره تلفن های 46810802 گزارش بدهند.



نقطه نظرات شهروندان می تواند راهگشای رفع مشکلات شهری باشد



شهردار قدس گفت: برای اینکه بتوانیم در کمترین زمان ممکن نسبت به دریافت مشکلات شهری، بررسی و رفع آنها اقدام کنیم باید مسئولین نواحی شهرداری با شناسایی مشکلات نسبت به رفع آنها اقدام کنند تا دیگر نیاز به مراجعه شهروندان به ساختمان مرکزی شهرداری نباشد.



غلامرضا محمدخانی افزود: مسئولان نواحی با اختیارات داده شده به آنها و همچنین تخصیص اعتبارات لازم برای رفع مشکلات احتمالی باید ضمن برقراری ارتباط تنگاتنگ با شهروندان و بهره برداری از نقطه نظرات سازنده این افراد در رفع مشکلات خود بهره مند شوند.



نواحی خدمات شهری ارزیابی خواهد شد



معاون خدمات شهری شهرداری قدس از اجرای طرح ارزیابی نواحی خدمات شهری در قدس خبر داد و اظهار داشت: برای بهره برداری از توان نواحی و ایجاد انگیزه در شهروندان، قصد داریم تا نسبت به ارزیابی نواحی و امور شهر مرکز و منطقه نسبت به معرفی ناحیه برتر در آینده نزدیک اقدام کنیم.

کامران محمدخانی افزود: در این زمینه تمامی مسئولان برای حرکت در جهت چرخه خدمت رسانی، با ارائه راهکارهای مناسب نسبت به انجام فعالیت های خدماتی، عمرانی، فضای سبز، زیباسازی در ناحیه خود به جدیت تلاش کنند.

بررسی روند اجرای پروژه های عمرانی در قدس



غلامرضا محمدخانی، شهردار قدس با جمعی از مسئولین و معاونین خود از پروژه های عمرانی در دست اقدام شهرداری از جمله سالن آمفی تئاتر باغ ملی، بوستان غدیر در محوطه باغ ملی، بوستان ابوریحان، مجموعه فرهنگی گردشگری توریستی ایران ما و ... بازدید کرد.



در این بازدید از زیرسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر، خیابان های شهید صبرعلی جعفری، خیابان آزادی، خیابان 30 متری شورا، خیابان شهید شاهبوداغیان، خیابان پاییزان، خیابان چمن و ... بازدید و در خصوص تسریع در عملیات ایجاد نهرهای معابر دستورات لازم را صادر کرد.



اردوی تفریحی مربیان سازمان فرهنگی ورزش شهرداری قدس برگزار شد



به مناسبت گرامیداشت هفته معلم و بزرگداشت مقام شامخ معلم، خانه فرهنگ شهدای سـرخ حصار اقدام به برگزاری اردوی مربیان و گروه مهرپروران خانه فرهنگ کرد.



مسـابقه طناب کشی، والیبال و تنیس روی میـز از جمله برنامه های این اردوی یکروزه بود که در یکی از باغات منطقه سرخ حصار برگزار شد.

تجلیل از مربیان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس



به مناسبت بزرگداشت روز معلم، همایش تجلیل از مربیان سـازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس، با حضــور مسئولان شهـــری در ســالن آمفی تئـاتر مجتمع فـرهنگی حضرت باقرالعلوم (ع) برگزار شد.



در این همایش که اعضــای شورای اسلامی قدس، شهــردار و دیگر مسئولین شهری حضـــور داشتند، از 175 نفر مربیان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس در رشته های قرآنی و اعتقادی، آموزشی، هنری، علمی، مشاوره، فرهنگی و ورزشی که در طول سال، در مراکز فرهنگی و ورزشی سازمان مشغول تدریس و فعالیت هستند، با اهدای لوح سپاس و هدیه تقدیر بعمل آمد.