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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۱۵

عبدالحسینی:

نمایشگاه رسانه‌ های دیجیتال نیمه دوم امسال در یزد برگزار می شود

نمایشگاه رسانه‌ های دیجیتال نیمه دوم امسال در یزد برگزار می شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال در نیمه دوم امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عبدالحسینی شامگاه یکشنبه در اختتامیه دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان یزد اظهار داشت: این نمایشگاه از این پس به طور مرتب به منظور حمایت از تولید کنندگان رسانه های دیجیتال در یزد برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه امسال از نظر تعداد شرکت کننده، وسعت و کیفیت در سطح بالایی بود و رشد قابل توجهی داشت، افزود: سال آینده در نظر داریم نمایشگاه را با کیفیت بالاتر و با تولیدات داخلی و بومی یزد برگزار کنیم.

عبدالحسینی با بیان اینکه هم‌ اکنون 15 شرکت تولیدی نرم‌افزاری در یزد مشغول به کار هستند، ادامه داد: از کلیه شرکت ‌های تولیدی یزدی دعوت می ‌کنیم با مراجعه و معرفی شرکت خود به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد، در راستای ساماندهی شرکت‌ ها و فعالیت ‌های خود با ارشاد همکاری کنند.

وی با اشاره به افزایش حمایت‌های اداره کل ارشاد یزد از شرکت تولیدی نرم ‌افزاری گفت: با این مهم سعی داریم تا نقاط ضعف تولیدکندگان نیز تقویت شود.

عبدالحسینی استقبال چشمگیر شهروندان یزدی را از نقاط قوت این نمایشگاه برشمرد و افزود: محتوای بازی‌های رایانه‌ای عرضه شده در این نمایشگاه باید با دقت بیشتری تولید شده و بومی باشد.

وی اظهارامیدواری کرد: سال آینده بازی‌های رایانه‌ ای بومی یزد به نمایش گذاشته شود.

دومین نمایشگاه سراسری رسانه های دیجیتال استان یزد یکشنبه شب پس از پنج روز برپایی نمایشگاه به کار خود پایان داد.

کد مطلب 1595530

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