دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری بی بی سی لحظاتی قبل اعلام کرد که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه لحظاتی قبل پایان یافت.

85 هزار حوزه اخذ رای ساعت 8 صبح (6 صبح به وقت گرینویچ) فعالیت خود را آغاز کرده و در ساعت 20 به فعالیت خود پایان می دهند.

دور دوم انتخابات فرانسه خارج از این کشور ظهر شنبه با گشایش حوزه های رای گیری "سن پییر" و "میکولون"، "گوادلوپ"، " سنت مارتین"، "سنت بارسلمی"، "گویان"، "مارتینیک و پولینزی"، "والیس"، "پوتونا"، "نوول کالدونی" و در قاره آمریکا آغاز شد.

در دور نخست انتخابات فرانسه اولاند 28.63 درصد و سارکوزی از حزب اتحاد برای جنبش مردمی 27.18 درصد آرا را کسب کردند.