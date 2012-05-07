رئیس اتحادیه تکواندو آسیا ابقا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی اتحادیه تکواندو آسیا در حاشیه رقابتهای قهرمانی قاره کهن در شهر هوشی مینه ویتنام برگزار شد و طی آن انتخابات برای تعیین رئیس آینده این اتحادیه برگزار شد.

برای تصدی این پست تنها "دای سون لی" از کره جنوبی که در طول سالهای قبل مسئولیت تکواندو در قاره کهن را در اختیار داشت، نامزد شده بود که بدون رقیب برای چهار سال آینده دوباره سکان هدایت این اتحادیه را برعهده گرفت.

سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان که عضو کمیته اجرایی فدراسیون جهانی و نایب رئیس اتحادیه آسیاست نیز در این جلسه حضور داشت.

رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا در رده های سنی مختلف به میزبانی ویتنام در شهر هوشی مینه جریان دارد.