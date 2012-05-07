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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۵۷

رحمانی عنوان کرد:

سوداگران سرمایه های ملی از اهداف شوم خود باز خواهند ماند

سوداگران سرمایه های ملی از اهداف شوم خود باز خواهند ماند

رشت - خبرگزاری مهر: هفتمین سالگرد شهید " ناصر پیروی " رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماسال گیلان با حضور خانواده معظم شهدا برگزار و طی آن تأکید شد:‌ سوداگران سرمایه های ملی از اهداف شوم خود باز خواهند ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان امروز در این مراسم گفت: برخی عوامل زیاده خواه و سودجو با ترفندهای گوناگون درتلاش هستند سرمایه های ملی این مرز و بوم را به یغما برده و برای کسب سود بیشتر از هیچ جرم و جنایتی فرو گذار نیستند.
 
رحمت الله رحمانی افزود: این سوداگران با خیال اینکه می توانند به عناوین مختلف به طبیعت خدادادی آسیب وارد سازند و به دور از چشم ماموران قانون و حافظان انفال الهی نسبت به قطع درختان جنگلی و یا تصرف اراضی ملی که متعلق به خدا، رسول و امت اسلامی است، اقدام کنند در مواجهه با احساس مسئولیت و هوشیاری نیروهای متعصبی همانند شهید پیروی از رسیدن به اهداف شوم و پلید خود باز خواهند ماند.
 
وی ضمن یادآوری خاطرات شهید پیروی و ارج نهادن به مقام والای این شهید اظهار داشت: شهدای عرصه حفاظت از انفال الهی و انقلاب اسلامی انسانهای وارسته و از جان گذشته ای هستند که جلوه های ایثار و فداکاری را به بشریت نشان داده اند.
 
مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: حال این مسئولیت خطیر و سنگین برعهده همه آحاد مردم است تا در راه حراست و صیانت از منابع طبیعی بیش از گذشته کوشا و آگاه باشند.
 
مسئول نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی گیلان نیز در این مراسم گفت: سفارش شهیدان به آحاد مردم این بود که امام را تنها نگذارند و با بینش و آگاهی نگهدار و مواظب انقلاب اسلامی باشند حال امروز نیز همین سفارش را دارند که پیروی از ولایت فقیه، حفظ عدالت و مساوات را رعایت و از هرگونه تبعیض به دور باشند.
 
حجت الاسلام جهانی یادآور شد: شهیدان با نثار جان خود و دفاع از انفال الهی و انقلاب اسلامی موجب پایداری و سر بلندی کشور شدند نزد خداوند متعال امر معنوی داشته و این انقلاب بدون شک مدیون خون پاک شهدا و این مرادنگی هاست.
 
 شهید " ناصر پیروی " در زمان مدیریت خود بر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماسال منشاء اقدامات مهمی برای صیانت از انفال الهی بود.
 
و فعالیتهای این شهید بزرگوار در زمینه احیا و توسعه منابع طبیعی و جنگلهای منطقه بسیار چشمگیر و مثال زدنی  و به دلیل برخی اقدامات سازنده این شهید در قطع دست سودجویان و زیاده خواهان از انفال الهی مورد کینه و نفرت این دسته از افراد قرار گرفت و در اردیبهشت ماه سال 1384 توسط سودگران از خدا بی خبر در منطقه جنگلی هفت دغنان شهرستان صومعه سرا به شهادت رسید.

کد مطلب 1595543

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