هوشمند سازی 1000 مدرسه/ شرایط و زمان نقل و انتقال معلمان

ایوب نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 50 درصد از کار هوشمندسازی هزار و 810 مدرسه ابتدایی در استان به انجام رسیده است.

وی اظهار داشت: تا کنون 250 مدرسه و همینطور 35 مدرسه خاص در استان گیلان هوشمند شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان به مقوله نقل و انتقالات معلمان در استان اشاره کرد و گفت: طی چند سال اخیر نقل و انتقال معلمان در استان با روحیه مثبت اندیشی انجام شده و آمار و اطلاعات موجود بیانگر این مدعاست.

وی هدف از نقل و انتقال معلمان را نخست تامین نیروی انسانی در مناطقی که نیاز به نیروی انسانی دارند و دیگر رفاه و آسایش فرهنگیان عنوان کرد.

نجف زاده گفت: اگر چنانچه در یک منطقه ای حق التدریس پرداخت می شود و در منطقه دیگر مازاد نیروی انسانی وجود دارد باید در اسرع وقت نیروهای مازاد منتقل شوند.

وی یادآور شد: هم اکنون دستور العمل مربوط به نقل و انتقالات صادر شده و فرهنگیان از شانزدهم اردیبهشت ماه جاری می توانند با مراجعه به سایت آموزش و پرورش، ثبت نام کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در خصوص تکلیف دانشجویان تربیت معلم گفت: این سازمان در ارتباط با فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با گروهی مواجه است که ورودی سال 1388 و فارغ التحصیل سال 1390 محسوب می شوند.

وی افزود: این فارغ التحصیلان دو گروه هستند یک گروه ورودی خود مراکز تربیت معلم و در همین مراکز موفق به دریافت فوق دیپلم شدند و گروه دیگر فوق دیپلم را غیر از مراکز تربیت معلم گرفته و در این مراکز مدرک کارشناسی دریافت کرده اند.

نجف زاده اظهار داشت: هر دو گروه از اول مهر ماه امسال در صورت طی کردن مراحل گزینش و فرآیند استخدامی جزء همکاران فرهنگی استان به حساب خواهند آمد.

وی در در خصوص آخرین وضعیت آموزشیاران نهضت سواد آموزی که قرار بود شش ماه خدمت و بعد جذب شوند، گفت: در چند سال اخیر بخشنامه های متفاوتی از جمله استخدام آموزشیاران نهضت سواد آموزی تا پانزدهم مهر ماه سال 1388 با دو شرط یکی تا این تاریخ 60 ماه سابقه خدمت و دیگری برخورداری از مدرک دانشگاهی، صادر شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان افزود: تمامی کسانی که این دو شرط را داشته اند استخدام شده اند تنها 301 نفر از آموزشیاران نهضت سواد آموزی استان باقی مانده که مشکل این افراد نیز رفع خواهد شد.

وی در ادامه به بیمه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: قرارداد بیمه طلایی معلمان از اول اردیبهشت ماه سال 1390 بین آموزش و پرورش و شرکت بیمه ایران منعقد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

نجف زاده عنوان کرد: فرهنگیان باید توجه داشته باشند تا صدور کارت جدید اگر چنانچه به مراکز درمانی برای امور سرپایی مراجعه و هزینه پرداخت کرده اند بیمه ایران با معرفی اداره های آموزش و پرورش مربوطه هزینه های آنان را پرداخت خواهد کرد.

وی همچنین با بیان اینکه بیمه طلایی فرهنگیان استمرار دارد، یادآور شد: فرهنگیانی که نیاز به بستری در بیمارستانها و مراکزی درمانی دارند با صدور معرفی نامه از سوی شرکت بیمه ایران مشکل آنها نیز بر طرف می شود.