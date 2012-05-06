محور فرانسه - آلمان را به نوعی دیگر احیا می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، "فرانسوا اولاند" رئیس جدید کاخ الیزه پس از اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با اشاره به اولین سفر خارجی خود به آلمان و دیدار با "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان تاکید کرد: محور فرانسه-آلمان را به نوعی دیگر احیا می کنیم.

با پیرزوی نامزد حزب سوسیالیست در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مرکل مهمترین متحد خود را از دست خواهد داد.

اولاند احتمالا به شکل واضحی کمتر از سارکوزی مطیع و رام آلمان است. وی با سردی به توبیخ های مرکل واکنش نشان داده و اظهار داشته است که آلمان به تنهایی درباره اروپا تصمیم نمی گیرد.

وی به مردم فرانسه وعده داده است که با صدر اعظم آلمان دوستانه اما قاطع روبرو خواهد شد. اولاند خود را به عنوان قهرمان یک اروپای جدید ارزیابی کرده و به خصوص در کشورهای مدیترانه ای به عنوان سفیر امید ارزیابی می شود.