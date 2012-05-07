سرانه ناچیز فضاهای فرهنگی و هنری در گلستان/ در انتظار تحقق مصوبات

به گزارش خبرنگار مهر، در سه سفر دولت به استان مصوباتی در بخش فرهنگ و هنر گلستان تصویب شد که تحقق آنها در ارتقای سهم سرانه فرهنگی منطقه تاثیر فراوانی خواهد داشت.

در هر روی تا تحقق مصوبات سفر دولت و بهره برداری از مجتمع های فرهنگی، گلستان همچنان سرانه فضاهای فرهنگی استان پایین است.

در این گزارش به صورت میدانی به سرانه فضاهای موجود در دو شهرستان علی آبادکتول و گنبدکاووس پرداخته می شود که می تواند نشان دهنده وضع موجود فضاهای فرهنگی استان باشد.



شهرستان علی آباد از شهرستانهای مرکزی استان گلستان است که از جانب غرب و شمال به شهرستان گرگان و از طرف جنوب به شهرستان شاهرود واقع در استان سمنان و از طرف شرق به شهرستان گنبد ارتباط دارد و مساحت آن بالغ بر 1160 کیلومتر مربع است.

این شهرستان از نقطه نظر تقسیمات داخلی استان دارای دو بخش(مرکزی و کمالان) ، 4 دهستان (زرین گل، کتول، شیرنگ علیا، استرآباد) ، 2 شهر (علی آباد و فاضل آباد) و 77 روستاست، این شهرستان با جمعیتی بالغ بر 130 هزار نفر و با وجود جاذبه های طبیعی و تاریخ و صنایع دستی متنوع از جمله مراکز عمده گردشگری در استان گلستان است.

فضاهای فرهنگی و هنری موجود

شهرستان علی‌آباد تا سال 88 دارای دو مجتمع فرهنگی هنری به مساحت دو هزار و 860 متر مربع بود که یک باب آن در شهر علی آباد به مساحت 894 متر مربع و دیگری در شهر فاضل آباد به مساحت 2000 متر مربع واقع شده است.

همچنین دارای سه باب کتابخانه در شهر ‌ علی‌آباد، فاضل آباد و روستای مزرعه کتول به ترتیب به مساحت 456، 300 و 170 متر مربع بوده است.

کل فضای فرهنگی و هنری موجود در این شهرستان سه هزار و 820 متر مربع بود که نسبت به جمعیت، سرانه فضای فرهنگی هنری در این شهرستان 0.03 بوده است.

با فرض ثابت بودن میزان رشد متوسط جمعیت استان 1.26 و رشد متوسط جمعیت این شهرستان 0.01 جمعیت این شهرستان در پایان سال 1388، بالغ بر 127 هزار و 516 نفر بود که سرانه هر فرد از فضای موجود 0.03 بود.

با توجه به این که تراکم جمعیت در منطقه شمالی شهرستان بیشتر از بقیه مناطق است و فضای موجود خصوصا در شهر علی‌آباد پاسخگوی نیاز فرهنگی و هنری نیست.

ساخت سه هزار متر مربع، مجتمع فرهنگی و هنری در شهر علی آباد کتول به ، احداث یک باب مرکز فرهنگی و هنری در دهستان شیرینگ علیا به مساحت 600 متر مربع، احداث یک باب مرکز فرهنگی و هنری در دهستان کتول به مساحت 600 متر مربع، احداث یک باب مرکز فرهنگی و هنری در دهستان استرآباد به مساحت 600 متر مربع، احداث یک باب کتابخانه در دهستان شیرینگ علیا به مساحت هزار متر مربع، احداث یک باب کتابخانه در دهستان استرآباد به مساحت هزار متر مربع، احداث یک باب کتابخانه در دهستان زرین گل به مساحت 600 متر مربع، احداث یک باب کتابخانه در دهستان کتول به مساحت 1000 متر مربع و احداث یک باب کتابخانه در شهر علی آباد به مساحت دو هزار متر مربع از جمله برنامه هاست.

در صورت تحقق و به بهره برداری رسیدن طرح های فوق مقدار 10 هزار و 0400 متر مربع به فضاهای موجود شهرستان علی آباد کتول اضافه خواهد شد و در پایان برنامه پنجم کل فضاهای فرهنگی و هنری به 14 هزار و 220 متر مربع خواهد رسید.

با فرض ثابت بودن نرخ رشد متوسط جمعیت استان 1.26 و نرخ متوسط رشد جمعیت شهرستان 0.01 ، اگر در پایان برنامه پنجم جمعیت شهرستان علی آباد کتول 130 هزار و 260 نفر باشد سرانه فضا برای هر فرد 0.11 خواهد بود.

شهرستان گنبد کاووس



این شهر در بخش شرقی استان گلستان واقع شده است و از طرف شمال با جمهوری ترکمنستان، از طرف غرب با شهرستان علی آباد، از طرف شرق با شهرستان مینودشت و از طرف جنوب به استان سمنان محدود میشود. و از نظر تقسیمات داخلی استان، مشتمل بر 2 بخش (مرکزی و داشلی‌برون)، 6 دهستان (فجر، باغلی مارما، آق‌آباد، سلطانعلی، کرند و اترک)، 2 شهر (گنبد و اینچه‌برون) است.



نام این شهرستان که بعد از گرگان مهمترین شهر استان محسوب می شود از نام گنبد قابوس بن وشمگیر گرفته شده است که مقبره وی نیز در شمال شهر قرار دارد، جمعیت آن بالغ بر289 هزار و 647 نفر است و مهمترین مراکز گردشگری و باستانی این شهرستان عبارتند از: تالاب های بین المللی آلماگل، آلاگل و آجی گل بازارچه مرزی اینچه برون، یاریم تپه، گبری قلعه، برج قابوس، شهر باستانی جرجان، امام زاده یحیی بن زید و بقعه دانشمند شهرستان گنبد کاووس را می توان کرسی مطالعات باستان شناسی استان دانست و پروژه های شهر قدیم جرجان و دیوار گرگان همه ساله در این شهرستان صورت می پذیرد.



شهرستان گنبد دارای یک باب مجتمع فرهنگی و هنری به مساحت دو هزار و 500 متر مربع و چهار باب کتابخانه به ترتیب هر یک به مساحت 1250، 168، 320 و260 متر مربع‌ است، بنابراین کل فضای فرهنگی و هنری موجود در این شهرستان تا پایان سال 1388، چهار هزار و 498 متر مربع بوده که نسبت به جمعیت، سرانه فضای فرهنگی هنری در این شهرستان 0.01 بوده است.



با توجه به این که شهرستان گنبد دومین شهر بزرگ استان بوده و همچنین از نظر فعالیت‌های فرهنگی هنری به عنوان یکی از قطبهای استان شناخته شده است متاسفانه از کمبود فضای فرهنگی و هنری رنج می‌برد.



با فرض ثابت بودن نرخ رشد متوسط جمعیت استان 1.26 و نرخ متوسط رشد جمعیت شهرستان 0.01 ، اگر در پایان برنامه پنجم جمعیت شهرستان گنبد 319 هزار و 112 نفر باشد سرانه فضا برای هر فرد 0.07 خواهد بود.

نمونه های ذکر شده تنها بخشی از کمبودهای بخش فرهنگ و هنر گلستان است که با تحقق مصوبات استانی سفر دولت در حوزه فرهنگی برخی از این نیازها رفع خواهد شد اما همچنان گلستان با کمبود فضاهای فرهنگی روبروست.

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گزارش: علیرضا نوری کجوریان