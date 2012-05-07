آموزش و پرورش گیلان در المپیاد کشوری نانو پنجم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیره دوگوهرانی افزود: گیلان در مقایسه با سال گذشته از نظر تعداد شرکت کنندگان دانش آموزی با هزار و 500 شرکت کننده در المپیاد نانو از رتبه بیست و هفتم به رتبه پنجم کشوری ارتقا یافت.

وی با اشاره به برپایی کارگاه آموزشی نانو در هفت ناحیه و شهرستان اظهار داشت: این کارگاه در ناحیه یک و دو رشت، تالش، انزلی، رودسر، لاهیجان و لنگرود با هدف کیفیت بخشی و ارتقای علمی دانش آموزان در المپیاد نانو برگزار شده است.

نماینده استعدادهای درخشان آموزش و پرورش گیلان یادآورشد: آزمون المپیاد نانو در هشتم اردیبهشت ماه سال جاری به طور همزمان در هشت حوزه استان برگزار شد.

پذیرش مقاله معلمان ریاضی تالش در کنفرانس بین المللی ریاضی استانبول

مقاله معلمان ریاضی مدارس تالش در کنفرانس بین المللی ریاضی استانبول پذیرفته شد، کنفرانس بین المللی ریاضی استانبول ترکیه 2012 ICAA مقاله احمد کاظملو و علی کامران را با عنوان " دو روش در حل معادله سینوس گوردون و مقایسه آنها " پذیرفت.

این کنفرانس از بیستم تا بیست و چهارم ژوئن در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.

تجلیل از 12 فعال قرآنی به‌مناسبت هفته معلم در فومن



به ‌مناسبت هفته معلم و سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری از 12 نفر از فرهنگیان و معلمانی که طی سال در اجرای طرحهای قرآنی و فرهنگی با تبلیغات اسلامی شهرستان فومن همکاری داشتند، طی مراسمی با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان فومن گفت: این مراسم با هدف تشویق و ترغیب کسانی که طی سال گذشته با این اداره در برگزاری برنامه‌ های قرآنی همکاری کردند، برگزار شده است.



مراسم مزبور در تالار شهید بهشتی آموزش و پرورش شهرستان فومن برگزار شد.