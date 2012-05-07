آثار فاخر بومی حمایت می شوند /"فرهنگ" مایه شکوفایی ذهنهای خلاق

منصور ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شرایط حساس کنونی استکبار با تمام توان در پی متزلزل کردن فرهنگ، باورها و اعتقادات مردم بویژه جوانان و نوجوانان و به تبع هویت ملی است.

وی بر لزوم برنامه ریزی فرهنگی و هنری هدفمند در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: با بسط و گسترش فعالیتها و برنامه های فرهنگی و هنری با هدف بهره مندی گروههای وسیعی از مردم، موجبات رشد و بالندگی، شادابی و آگاهی جامعه را فراهم خواهد کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه نقش فرهنگ در هویت، موجودیت و پیشرفت جوامع از اهمیت فراوانی برخوردار است، گفت: پارسال به رغم تمامی مشکلات و تنگناها با استمداد از خداوند متعال و یاری اصحاب فرهنگ و هنر برنامه های فرهنگی و هنری با هدف پاسخگویی بخشی از نیازهای مردم استان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: برای رسیدن به نقطه مطلوب به دلیل برخی مشکلات و عدم وجود زیرساختهای فرهنگی و هنری، تلاشهای فراوانی نیاز است.

ایمانی با بیان اینکه بها دادن به کار هنرمندان بومی باعث گسترش آثار فاخر هنری در گیلان می شود، اظهار داشت: تولید آثار فاخر هنری مهمترین راهکار صیانت از ارزشهای فرهنگی و بومی کشور است.

وی با عنوان اینکه غفلت از فرهنگ بومی باعث اشاعه فرهنگ غربی در جامعه خواهد شد، گفت: برای حفظ و پایداری فرهنگ ایرانی و آداب و سنن اقوام ایرانی باید تلاش مضاعف انجام شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه دوام و قوام هر جامعه به فرهنگ آن جامعه بستگی دارد، افزود: اگر چنانچه ملتی در حفظ اصول و ارزشهای فرهنگی خود موفق باشد در سایر زمینه ها نیز موفق خواهد شد.

وی تاکید کرد: ملتی که در پاسداری از فرهنگ خود کوشا نباشد شکی نیست که علاوه بر پذیرش سلطه فرهنگی بیگانگان ناچار است سلطه های سیاسی، اقتصادی و نظامی آنان را نیز بپذیرد.

ایمانی یادآورشد: فرهنگ به مثابه موتور محرک، مایه شکوفایی ذهنهای خلاق و مستعد است و در سایه فرهنگ زنده و مبارز است که افراد جامعه به رشد و استقلال سیاسی، اقتصادی می رسند.