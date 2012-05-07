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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۵۵

اجرای اولین کشت مکانیزه شالی در علی آبادکتول/ تسهیلات پرداخت نشد

اجرای اولین کشت مکانیزه شالی در علی آبادکتول/ تسهیلات پرداخت نشد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی علی آبادکتول گفت: اولین کشت مکانیزه شالی در اراضی سنگدوین این شهرستان انجام شد.

سید احمد میرکتولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشت مکانیزه شالی با دستگاه مخصوص امسال برای اولین در این شهرستان اجرا شد.

وی اظهار داشت: این طرح توسط کتولی نژاد کشاورز فعال شهرستان در 40 هکتار از اراضی کشاورزی اجرا شد.

وی عنوان کرد: طرح کشت، داشت و برداشت مکانیزه شالی از سوی این کشاورز به جهاد کشاورزی ارائه و برای اختصاص تسهیلات به بانک عامل معرفی شده است.

میرکتولی گفت: کشاورزان دیگری که تمایل به کشت مکانیزه داشته باشند می توانند مراجعه کنند.

مدیرجهادکشاورزی علی آبادکتول گفت: کشت مکانیزه در مقایسه با کشت سنتی مزایایی مانند صرفه جویی مضاعف در مصرف بذر، آب، کارگر و هزینه های اجرا دارد.

کتولی نژاد کشاورز مجری طرح کشت مکانیزه شالی نیز به خبرنگار مهر گفت: به رغم معرفی به بانک، هنوز تسهیلات مورد نظر پرداخت نشده  و دستگاه را با هزینه شخصی خریده ام.

کد مطلب 1595557

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