سوسیالیستها پس از 17 سال وارد الیزه شدند/ تاثیرات پیروزی اولاند بر قاره سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری یورنیوز در گزارشی اعلام کرد: "فرانسوا اولاند" با بدست آوردن 51.8 درصد آرا در رقابت با سارکوزی توانست رئیس جمهور فرانسه شود تا سوسیالیستها پس از 17 سال وارد کاخ الیزه شوند.



این شبکه خبری در ادامه بیوگرافی کوتاهی از فرانسوا اولاند ارائه داد و اعلام کرد: وی از سال 1998 تا 2007 رئیس حزب سوسیالیست بود و در این سالها به عنوان شخصیتی میانه رو از این حزب مطرح بود.



وی چند ماه پیش در شهر تول برای حضور در انتخابات فرانسه نامزدی خود را اعلام کرد. اولاند در جریان مبارزات انتخاباتی از عملکرد سارکوزی انتقاد کرد و دوران ریاست جمهوری را فرصتی برای کار و تلاش در جهت مصالح کشور دانست.



رئیس جمهور جدید فرانسه برنامه احیای اقتصادی را با هدف اشتغال جوانان به عنوان اصلی ترین برنامه اقتصادی خود در دستور کار دارد. افزایش دریافت مالیات از ثروتمندان و ایجاد فرصتهای جدید شغلی از جمله دیگر برنامه های وی محسوب می شود.

یورونیوز در ادامه با اشاره به اینکه پیروزی اولاند سوسیالیست در حالی رقم خورد که در اکثر کشورهای اروپایی راستگراها حاکم هستند، اعلام کرد: هیچ انتخاباتی تا این اندازه برای اروپا سرنوشت ساز نبوده است.



این شبکه اروپایی خاطرنشان کرد: تا کمتر از 10 روز دیگر سارکوزی باید ریاست جمهوری و کاخ الیزه را ترک کند.