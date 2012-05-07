تخریب آثار اسلامی، خیانت بزرگ آل سعود و وهابیت به اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در دیدار اعضای کنگره مرحوم عبدالجلیل قزوینی رازی با اشاره به خیانت‌های آل سعود و وهابیت به اسلام افزود: دعوای الان ما با سعودی‌ها در حقیقت دعوای مذهب نیست بلکه دعوای تاریخ است.



وی افزود: به آنها اعتراض داریم، و می‌گوییم چرا شما تاریخ اسلام را از بین بردید، نه از جهت این‌که ما شیعه اهل بیت(ع) هستیم بلکه می‌گوییم چرا شما پشتوانه تاریخ اسلام را از بین بردید و آثار بزرگ اسلامی را تخریب کردید.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: قطعاً این جنایت بزرگ لکه ننگی بر دامان آن‌ها خواهد بود.



وی در ادامه سخنان خود از مرحوم عبدالجلیل قزوینی رازی به عنوان یکی از این بزرگان و مدافعان راستین مکتب اهل بیت(ع) یاد کرد و اظهار داشت: مرحوم قزوینی رازی کتاب نقض که از آثار خوب و مهمش بود را در شرایط سخت حمله‌ها و تهاجم‌ها به مکتب اهل بیت(ع) نوشت و وظیفه امروز ما ترویج و اشاعه مکتب فکری وی و امثال ایشان است.



این مرجع تقلید با قدردانی از تلاش‌های اعضای کنگره مرحوم عبدالجلیل قزوینی رازی ابراز امیدواری کرد: زحماتی که در این رشته‌های ولایی و به منظور بسط و توسعه فرهنگ و مکتب اهل بیت(ع) و معارف آن بزرگواران کشیده شده است مورد قبول خداوند قرار گیرد.



وی خطاب به اعضای این کنگره ادامه داد: کار شما، بسیار با اهمیت است و ما احتیاج زیادی داریم که کتاب‌های بزرگ روایی، تحقیق بیشتری شود و مؤلفان بزرگوار آن را به مردم معرفی کنیم چرا که هویت و سابقه دینی و ولایی ما همین‌ها است.



باید بزرگان و دانشمندان اسلامی را به دنیا معرفی کنیم



مرجع تقلید شیعیان جهان اظهار کرد: الحمدلله به واسطه همین بزرگان و آثار آنها می‌توانیم خودمان را در دنیا به علم و فضل و کمال و ادب در رشته‌های مختلف علمی معرفی کنیم.



وی با بیان اینکه باید بزرگان و دانشمندان اسلامی را به دنیای امروز و مردم خودمان معرفی کنیم افزود: اینها خود‌شناسی است و در واقع هر کدام از اینها اگر مغفول بمانند، می‌شود گفت که بخش مهمی از هویت شیعه مخفی شده و مجهول مانده است.



آیت الله صافی گلپایگانی با اشاره به تهمت‌های ناصبی‌ها به شیعیان در طول تاریخ عنوان داشت: همه این تهمت‌ها تکرار گذشته‌ است.



مرجع تقلید شیعیان جهان اضافه کرد: الان هزار سال است که شیعه می‌گوید قرآن ما همین است که همه مسلمانان از روی آن تلاوت می‌کنند، اما آنها می‌گویند نه، شیعه قرآنی دیگر دارد.



وی با بی‌اساس خواندن تهمت‌های ناصبی‌ها به شیعیان ابراز داشت: ملا رحمة الله هندی صاحب کتاب اظهار الحق با اینکه عالم سنی است ولی در این کتاب از شیعه و بزرگان آن دفاع می‌کند که شیعه قائل به عدم تحریف قرآن هستند.



باید آثار سلف را به حوزه و مردم معرفی کنیم



آیت الله صافی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنان خود اعضای این کنگره را مورد خطاب قرار داد و گفت: برنامه‌هایی که شما دنبال می‌کنید واقعاً مورد تقدیر و تجلیل است و باید کاری کنیم که کل حوزه مثل این کتاب نقض را با تعلیقاتش بخوانند.



مرجع تقلید شیعیان جهان ادامه داد: اگر هر طلبه‌ای از اول تا آخر این کتاب را بخواند اطلاعات بسیار خوبی پیدا می‌کند و طلبه فاضلی می‌شود.



وی با تاکید بر اینکه باید آثار سلف را به حوزه و مردم معرفی کنیم اظهار کرد: این کار برای روشن کردن سابقه ما و مجهول نماندن آثار این بزرگان لازم و ضروری است.



صافی گلپایگانی افزود: تحلیل شما از بزرگان ری، کار بسیار مهمی است، به خصوص اینکه مرقد منور حضرت عبد العظیم الحسنی (ع) در آن شهر قرار دارد و در کنار این مضجع نورانی باید چنین برنامه‌های علمی و حدیثی و نورانی برگزار شود.



مرجع تقلید شیعیان جهان به اوضاع شهر ری در قدیم اشاره و بیان داشت: اوضاع این شهر خیلی تعجب‌آور بود؛ شهری که در زمان‌های بسیار قدیم سنی‌ها در آن شیعیان را تضعیف می‌کردند.



وی اضافه کرد: تمامی این کاره تعمدی صورت می‌گرفته و آنها می‌دانستند شیعه حق را می‌گوید و بطلان آنها را آشکار می‌سازد به همین دلیل آن عالم سنّی کتابی به نام فضائح الروافض می‌نویسد و قصدش این است که مردم را بترساند تا نزدیک شیعه نشود.



آیت الله صافی گلپایگانی تاکید کرد: حالا که امکانات و فرصت برای شما فراهم شده باید آثار بزرگانی مثل مرحوم عبد الجلیل را منتشر و به مردم معرفی کنید تا انشاء الله مورد استفاده بیشتر علماء و دانشمندان و محققان قرار بگیرد.



مرجع تقلید شیعیان جهان تاکید کرد: باید به صورتی کار کنید که اصل کتاب محفوظ بماند و به‌‌ همان الفاظ باشد و به صورتی در نیاید که بگویند مال زمان ماست، و نیز باید به‌‌ همان زبان مخصوص اهل ری باشد.



در ادامه این دیدار، حجت الاسلام مهریزی دبیر این کنگره اظهار داشت: که چون فهم عبارات کتاب «نقض» برای مردم عادی دشوار است، قرار شده که آقای موسوی گرمارودی آن را به عبارات امروزی بازنویسی کند و جداگانه چاپ شود، و اگر بازنویسی خوبی بود به انگلیسی هم ترجمه شود.

