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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۱۲

اسفیجانیان به مهر خبر داد:

انجام خط کشی سه بعدی در خیابان‌های قم

انجام خط کشی سه بعدی در خیابان‌های قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم از انجام خط کشی سه بعدی در خیابان های قم خبر داد.

داود اسفیجانیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در جهت کاهش حوادث، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم اقدام به خط کشی سه بعدی در برخی از مسیرهای عبور عابر پیاده در خیابان‌های شهر قم کرده است.

وی گفت: این خط کشی هم اکنون به صورت پایلوت در خیابان ساحلی و بلوار امین ایجاد شده است.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: وجود این خطوط در مسیرهایی که سرعت خودرو زیاد و نصب سرعت گیر نیز موجب خسارت به خودرو می شود نقش موثری را ایفا می کند.

وی با اشاره به اینکه این سرعت کاه مجازی است افزود: این خط کشی سه بعدی از سه رنگ آبی، زرد ترافیکی و سفید تشکیل شده است.

اسفیجانیان بیان کرد: خط کشی سه بعدی برای راننده از فاصله حدود 15 متری حالت برجستگی ایجاد کرده و موجب می‌شود راننده سرعت خود را کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در قم از رنگ‌های گرم در خط کشی استفاده نشده بود افزود: هم اکنون در خط کشی پارکومتر خیابان شهید فاطمی و خیابان امام خمینی(ره) حد فاصل میدان امام تا 30 متری کیوانفر از رنگ گرم پیش ساخته استفاده شده است.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: تا اواخر خرداد ماه نیز دستگاه خط کشی رنگ گرم وارد قم می‌شود تا در خط کشی‌ها از رنگ گرم استفاده شود.

کد مطلب 1595576

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