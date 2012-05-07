داود اسفیجانیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در جهت کاهش حوادث، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم اقدام به خط کشی سه بعدی در برخی از مسیرهای عبور عابر پیاده در خیابان‌های شهر قم کرده است.



وی گفت: این خط کشی هم اکنون به صورت پایلوت در خیابان ساحلی و بلوار امین ایجاد شده است.



مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: وجود این خطوط در مسیرهایی که سرعت خودرو زیاد و نصب سرعت گیر نیز موجب خسارت به خودرو می شود نقش موثری را ایفا می کند.



وی با اشاره به اینکه این سرعت کاه مجازی است افزود: این خط کشی سه بعدی از سه رنگ آبی، زرد ترافیکی و سفید تشکیل شده است.



اسفیجانیان بیان کرد: خط کشی سه بعدی برای راننده از فاصله حدود 15 متری حالت برجستگی ایجاد کرده و موجب می‌شود راننده سرعت خود را کاهش دهد.



وی با اشاره به اینکه تاکنون در قم از رنگ‌های گرم در خط کشی استفاده نشده بود افزود: هم اکنون در خط کشی پارکومتر خیابان شهید فاطمی و خیابان امام خمینی(ره) حد فاصل میدان امام تا 30 متری کیوانفر از رنگ گرم پیش ساخته استفاده شده است.



مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: تا اواخر خرداد ماه نیز دستگاه خط کشی رنگ گرم وارد قم می‌شود تا در خط کشی‌ها از رنگ گرم استفاده شود.