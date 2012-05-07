پرداخت 300 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان کار در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری صبح دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی مهاباد با اشاره به پرداخت 300 میلیون ریال اعتبار به متقاضیان توسط بانک کشاورزی با کارمزد هفت درصد، افزود: متقاضیان جهت بهره مندی از این تسهیلات باید طرحهای خود را به ستاد توسعه کشاورزی جهت معرفی به بانک و تخصیص زمین مورد نیاز ارسال کنند.

وی توسعه توان تولید و ایجاد ظرفیتهای بیشتر اشتغال در بخش کشاورزی، جلوگیری از سوداگری و بورس بازی زمین، ارتقا دانش بهره برداران، تعیین و تخصیص آب، ایجاد زیرساختها و خدمات زیربنایی، اجرای طرح الگوی کشت، اصلاح باغات، توسعه، تکمیل و احداث مجتمع های گلخانه ای، دامپروری و آبزی پروری را اهم اولویت امسال بخش کشاورزی آذربایجان غربی عنوان کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی از اختصاص 395 هکتار زمین از اراضی ملی استان برای اجرای 25 طرح خبر داد و اظهار داشت: 430 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای اجرای دو هزار و 89 طرح پرداخت می شود که از این میزان بالغ بر 236 میلیار ریال برای اجرای طرحهای دام و طیور، یک هزار و 430 میلیون ریال به طرحهای زنان روستایی، 136 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای تولیدات گیاهی و 50 میلیارد ریال جهت اجرای طرحهای شیلات استان اختصاص می یابد.

اصغری با اشاره به آغاز اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی در کشور و به تبع آن آذربایجان غربی، ادامه داد: هدف از تدوین، تصویب و اجرای این طرح، حمایت عملی از تولید، کار و سرمایه ایرانی، افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار و اصلاح سیستم های سنتی برای افزایش بهره وری است.

وی عنوان کرد: همچنین در راستای افزایش سرمایه گذاری و تولید بیشتر در بخش کشاورزی، بانک اطلاعاتی زمینهای قابل واگذاری به متقاضیان در شهرستانها توسط کمیته مشترک جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی و آبخیزداری تهیه و به ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی ارائه می شود.

وی شناسایی و پالایش اطلاعات متقاضیان، ساماندهی متقاضیان واجد شرایط توسط ادارات کل تعاون و معرفی تشکلهای تعاونی پس از ثبت در سامانه مربوطه توسط ادارات تعاون و یا جهاد کشاورزی را از دیگر مراحل اجرای طرح توسعه کشاورزی در آذربایجان غربی برشمرد.