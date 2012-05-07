۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۴۷

زینالپور خبر داد:

افتتاح اولین درمانگاه جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی

ارومیه- خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از افتتاح اولین درمانگاه این جمعیت در سطح استان طی هفته هلال احمر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی زینالپور شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: افتتاح درمانگاه شبانه روزی سلماس به عنوان نخستین درمانگاه جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، افتتاح سازمان امدادی و آموزشی هلال احمر میاندوآب و افتتاح مرکز سامانه ای جدید کنترل عملیات هلال احمراز مهمترین طرحهای عمرانی این جمعیت در هفته هلال احمر هستند.

وی ادامه داد: همزمان با هفته گرامیداشت هلال احمر از 18 تا 24 اردیبهشت، 32 برنامه و طرح آموزشی، فرهنگی، امدادی و عمرانی با موضوع تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب، افتتاح چند مرکز درمانی، نمایش توانمندیهای امداد و نجات و ویژه برنامه های بانوان و غنچه های هلال احمر در سطح  آذربایجان غربی اجرا می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی اظهار داشت: زندگی به رنگ سرخ، همراهان مهر و دوستی، امدادگران پیشگامان صلح و دوستی، یاد یاران هلال احمر، انتخاباتی برای همه، فرشتگان نجات و تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی عناوین روزهای هفته هلال احمر است.

زینالپور همچنین از برگزاری مانور امداد و نجات تیم های روستایی سردشت، مانور کانونهای طلاب بانوان خوی، مانور تخلیه اضطراری ادارات در تکاب، شاهین دژ و ماکو در قالب مهمترین برنامه های آموزشی در شهرستانهای استان همزمان با هفته هلال احمر خبر داد.

وی باز تعریف جمعیت هلال احمر و یادآوری ظرفیتهای ملی و بین المللی هلال احمر در بخشهای مختلف را مهمترین رویکرد برنامه های امسال هفته هلال احمر عنوان کرد و یادآور شد: در این هفته هر شب ساعت 22 در قالب برنامه تلویزیونی شبانگاهی به مرور برنامه های روزانه و تشریح اهداف سازمانی جمعیت پرداخت می شود.

