افتتاح اولین درمانگاه جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی زینالپور شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: افتتاح درمانگاه شبانه روزی سلماس به عنوان نخستین درمانگاه جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، افتتاح سازمان امدادی و آموزشی هلال احمر میاندوآب و افتتاح مرکز سامانه ای جدید کنترل عملیات هلال احمراز مهمترین طرحهای عمرانی این جمعیت در هفته هلال احمر هستند.

وی ادامه داد: همزمان با هفته گرامیداشت هلال احمر از 18 تا 24 اردیبهشت، 32 برنامه و طرح آموزشی، فرهنگی، امدادی و عمرانی با موضوع تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب، افتتاح چند مرکز درمانی، نمایش توانمندیهای امداد و نجات و ویژه برنامه های بانوان و غنچه های هلال احمر در سطح آذربایجان غربی اجرا می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی اظهار داشت: زندگی به رنگ سرخ، همراهان مهر و دوستی، امدادگران پیشگامان صلح و دوستی، یاد یاران هلال احمر، انتخاباتی برای همه، فرشتگان نجات و تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی عناوین روزهای هفته هلال احمر است.

زینالپور همچنین از برگزاری مانور امداد و نجات تیم های روستایی سردشت، مانور کانونهای طلاب بانوان خوی، مانور تخلیه اضطراری ادارات در تکاب، شاهین دژ و ماکو در قالب مهمترین برنامه های آموزشی در شهرستانهای استان همزمان با هفته هلال احمر خبر داد.

وی باز تعریف جمعیت هلال احمر و یادآوری ظرفیتهای ملی و بین المللی هلال احمر در بخشهای مختلف را مهمترین رویکرد برنامه های امسال هفته هلال احمر عنوان کرد و یادآور شد: در این هفته هر شب ساعت 22 در قالب برنامه تلویزیونی شبانگاهی به مرور برنامه های روزانه و تشریح اهداف سازمانی جمعیت پرداخت می شود.