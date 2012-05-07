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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

همکاری دو وزارتخانه برای توسعه شبکه ارتباطی بخش صنعت و معدن

همکاری دو وزارتخانه برای توسعه شبکه ارتباطی بخش صنعت و معدن

تفاهم نامه توسعه شبکه شباب توسط معاونان وزارتخانه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنعت، معدن و تجارت به امضاء رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری در توسعه شبکه بزرگ ارتباطی بخش صنعت، معدن و تجارت (شباب) باهدف استمرار تحکیم مبانی دولت الکترونیک و گسترش تجارت الکترونیک، توسط محمد کرم‌پور معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و محمدصادق مفتح قائم مقام اجرایی وزیر و معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضاء رسید.

شبکه شباب با استفاده از تمامی زیرساختهای ارتباطی مجاز، امکان اتصال مستقیم کلیه ذینفعان بخش صنعت، معدن و تجارت شامل اتحادیه‌ها، اصناف و تشکلهای صنفی و تولیدی را با استفاده از پروتکل‌های مجاز مخابراتی و ارتباطی در سطح تمامی استانها و شهرستانها به مراکز دیتای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور فراهم می کند و امکان بهره برداری از خدمات و برنامه‌های کاربردی مربوط را در اختیار آنها قرار می دهد.

در این تفاهم‌نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بنا به درخواست معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مواردی که اپراتورهای موجود توانائی تامین نیازمندیهای شبکه شباب را نداشته باشند، مجوز استفاده از طیف فرکانسی را با رعایت مقررات و ضوابط فنی صادر می‌کند.
 
به گزارش مهر، مدت این تفاهم نامه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور پیش بینی شده است.
کد مطلب 1595580

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