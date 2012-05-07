نویسندگان شهرستان ورامین گردهم آمدند/ تصمیمات مهم برای نویسندگان

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که ظهر یکشنبه با حضور جمعی از نویسندگان و محققان در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، جعفر کاظمی سرپرست، بهروز مشتاق معاونت و سعید طاهری مسئول امور فرهنگی و کتابخوانی اداره ارشاد ورامین حاضر بودند.

استاد سعید وزیری و استاد محمد امینی از نویسندگان و محققان پیشکسوت و برتر شهرستان، علیرضا تاجیک، علیرضا مهدی زاده، اکبر سلیمانی، حسین روهنده و مجید جلالی، خانمها مقدادی و میرزایی از نویسندگان شهرستان ورامین نیز در این نشست حضور داشتند.

در این میان، اعلام شد که 24 نویسنده دعوت شده اند که تعدادی از آنها برای حضور در این نشست بنا به دلایلی عذر خواهی کرده اند، ضمن اینکه چند تن از نویسندگان ورامینی نیز به این نشست دعوت نشده بودند.

تصمیم مهم برای نویسندگان

در نشست نویسندگان شهرستان ورامین، مهمترین تصمیمی که از سوی سرپرست اداره ارشاد اعلام شد، تشکیل انجمن نویسندگان و شعرای شهرستان بود.

سپس از سوی کاظمی، درخواست حمایت و حضور فعال نویسندگان در فراخوان ادبی قیام 15 خرداد 1342 در چهار قالب مقاله، داستان کوتاه، شعر و خاطره (خودنوشت و دگرنوشت) به اطلاع نویسندگان رسید.

در بخش دیگری از این نشست، وزیری و امینی به بیان بخشی از تاریخ شفاهی شهرستان که در کتابهای معتبر آمده و بیان وقایع قیام 15 خرداد پرداختند که در مواردی، مورد بحث حاضران نیز قرار گرفت.

وزیری در ادامه تأکید کرد: بررسی ابعاد مختلف قیام 15 خرداد شهرستان ورامین نیازمند افرادی محقق، دارای اهلیت و کارشناس است.

لزوم ثبت معنوی 15 خرداد 42 و اقدام جدی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین در این زمینه نیز مورد تأکید نویسندگان حاضر در این نشست قرار گرفته و بر ثبت و نوشتن خاطرات شفاهی در این زمینه و تحقیقهای میدانی و ... در خصوص آن تأکید شد.

در ادامه این نشست، یکی از نویسندگان شهرستان که سرپرست خبرگزاری مهر در این منطقه نیز هست، بر لزوم عدم تفکیک نویسندگان و انتساب آنان به جناحهای مختلف سیاسی که از سیاستهای سرپرست فعلی اداره ارشاد بوده و متأسفانه در مدیریت قبلی اداره، بر خلاف آن عمل می شد، تأکید کرد.

پیشنهاد تشکیل کارگروه درجه بندی نویسندگان

علیرضا مهدی زاده افزود: پیشنهاد می شود که کارگروهی برای درجه بندی نویسندگان شهرستان ورامین و تفکیک فنی آنها تشکیل شود تا هر کسی با هر نوع نگارشی مدعی نباشد و از امکانات، تسهیلات و مزایایی که به نویسندگان تعلق می گیرد، به ناحق بهره مند نشود.

وی تصریح کرد: لزومی ندارد نویسنده ورامینی حتماً راجع به ورامین و این منطقه بنویسد ولی همین که نویسنده ای برخاسته از شهرستان است و افتخار منطقه محسوب می شود، باید مورد تکریم و تقدیر باشد.

این نویسنده ادامه داد: نباید پیشکسوتان نویسندگی و دیگر هنرهای شهرستان، تا زمان مرگشان مورد بی مهریها باشند و پس از آن، مورد تجلیل واقع شده و همایشهای متعدد برای آنها برگزار شود.

وی خطاب به سرپرست اداره ارشاد گفت: اگر ارشاد بتواند پایه برخی کارهای خوب و ارزشمند برای ساماندهی اهالی فرهنگ و هنرمندان در زمینه های مختلف را به درستی بنا بگذارد، در آینده، بسیاری از مشکلات فرهنگ و هنر شهرستان ورامین رفع خواهد شد.

مهدی زاده اضافه کرد: هنرمندان شهرستان باید به واسطه اداره ارشاد با یکدیگر تعامل داشته و در یکجا جمع شوند تا با یکدیگر آشنا شده و زمینه رشد و ارتقای فرهنگ و هنر شهرستان را دست در دست همدیگر فراهم کنند.

لزوم وجود بانک اطلاعاتی هنرمندان ورامین

وی تأکید کرد: عدم وجود بانک اطلاعاتی هنرمندان شهرستان ورامین در همه زمینه ها محسوس است که خوشبختانه این کمبود مورد تأیید سرپرست اداره ارشاد نیز هست و باید به سرعت تکمیل و ساماندهی شود.

سعید وزیری در ادامه، بر لزوم تفکیک نویسندگان از محققان، پژوهشگران و ... و ساماندهی و شناسایی این قشر تأکید کرد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بار دیگر بر لزوم تأسیس انجمن صنفی نویسندگان و شعرای شهرستان ورامین تأکید کرده و پیشنهاد تشکیل کارگروههای مختلف ادبی شامل کارگروههای رمان و داستان، تحقیق و پژوهش، خاطره نویسی، نمایشنامه نویسی و ... و ایجاد بانک اطلاعاتی هنرمندان را مورد تأیید اداره ارشاد دانست که شامل نویسندگان نیز می شود.

مسئول امور فرهنگی و کتابخوانی اداره ارشاد ورامین نیز اعلام کرد: این اداره تمایل دارد مسابقه بزرگ کتابخوانی در شهرستان ورامین برگزار کند که با موضوعاتی در خصوص شهرستان بوده و در قالب فراخوان عمومی و خرید کتاب نویسندگان شهرستانی یا ناشران منطقه با طرحی که به اداره کل ارشاد استان تهران ارائه می شود، برگزار خواهد شد.

طاهری افزود: هدف اداره ارشاد از چنین اقدامی، گسترش فرهنگ کتابخوانی در بین خانواده هاست که باعث ارتقای فرهنگی شهرستان نیز می شود.

وی از هنرمندان و نویسندگان شهرستان خواست تا در طرح مشاغل خانگی که با طرحهای کم بهره حمایت می شود، شرکت کرده و از تسهیلات اعطایی دولت بهره مند شوند.

این مسئول تصریح کرد: هنرمندان و نویسندگان می توانند پس از ثبت نام در سایت مشاغل خانگی و دریافت کد رهگیری، با ارائه مدارک لازم به اداره ارشاد و تشکیل پرونده، در نوبت دریافت وام مشاغل خانگی قرار گیرند.