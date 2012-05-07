علیرضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال گذشته 21 هزار نفر در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات مشغول به کار شدند و نزخ اشتغال به 95 درصد رسید.

وی بیان داشت: در سال جدید و در راستای شعار ملی مطرح شده امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" این میزان افزایش خواهد یافت و بیکاری به صفر می رسد.

این مسئول ادامه داد: در راستای اجرایی شدن این شعار و برای افزایش نرخ اشتغال در پاکدشت، به سرمایه گذاران و کارخانجاتی که فاز اول آنها راه اندازی شده و احتیاج به سرمایه داشته از طریق وامهای بانکی، تسهیلات لازم ارائه می شود.

وی گفت: در این زمینه اولین جلسه کارگروه اشتغال با حضور فرماندار و هیئت امنای شهرکهای صنعتی برگزار و مقرر شد برای پیگیری مسائل مربوط به اشتغال و تولید، هر هفته این جلسات در شهرستان برپا شود.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری پاکدشت اضافه کرد: فرهنگ سازی در زمینه عملی کردن شعار ملی از طریق آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی از دیگر اهداف است تا بتوان فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی و حمایت از سرمایه گذاران داخلی را همگانی کرد.

کمترین نرخ بیکاری به پاکدشت اختصاص دارد

وی یادآور شد: خوشبختانه شهرستان پاکدشت در میان شهرستانهای استان تهران کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده و با تلاش مسئولان در سال جدید این میزان کم نیز از میان خواهد رفت.