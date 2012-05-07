به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی استیری ظهر یکشنبه در اولین جلسه شورای اداری شهرستان فیروزکوه در سال 91 با حضور فرماندار، معاونان، رؤسای ادارات و اعضای شورای تأمین در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: سال تولید ملی، از سوی مقام معظم رهبری نشان دهنده رونق بخش اقتصادی کشور است و نشان دهنده اولویت دادن مقام معظم رهبری به مسائل اقتصادی است و همه مسئولان باید توجه ویژه ای به این شعار سال داشته باشند و شعار را تبدیل به شعور کنند.

وی افزود: مسئولان شهرستان در راستای سال تولید ملی با یک ظرفیت سنجی فرصتها، پروژه های نیمه کاره و پروژه هایی که نیاز به تقویت اقتصادی دارند را شناسایی کنند و در جلسه آینده گزارشی در این زمینه ارائه کنند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه بیان داشت: اولین افرادی که خطاب مقام معظم رهبری در سال تولید ملی قرار گرفتند، مسئولان هستند و دولت و مردم نیز باید دست به دست هم موضوع واردات اجناس خارجی و فرهنگ سازی مردم برای عدم استفاده از کالاهای خارجی را نهادینه کنند.

وی با اشاره به الگو قرار دادن سیره عمل امیرالمؤمنین(ع) ادامه داد: از ویژگیهای مدیران دین محوری، توجه به معنویت، عدالت محوری و حق محوری است و مدیریت یکی از اصول اساسی اسلام است.