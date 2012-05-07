سفرای کشورهای آمریکای لاتین از تاسیسات بندری بوشهر بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز جلالی یکشنبه‌شب در حاشیه بازدید سفرای هفت کشور آمریکای لاتین از بندر بوشهر اظهار داشت: بندر بوشهر در زمینه بنادر و دریانوردی دارای ظرفیت‌های بالایی است که وجود این توانمندی‌ها در بوشهر بیانگر توان بالای ایران در فعالیت های بندری است.

وی ادامه داد: استان بوشهر در حجم فعالیت‌های بندری رشد چشمگیری داشته که نشان دهنده تلاش‌های مدیران بنادر و دریانوردی بوشهر برای توسعه بندر بوده است.

مدیرکل آمریکای لاتین وزارت امور خارجه اضافه کرد: افزایش توان تخلیه و بارگیری بندر بوشهر به چهار میلیون تن قابل افتخار است که از این ظرفیت‌ها برای همکاری‌های بیشتر با دیگر کشورها می‌توان استفاده کرد.

وی جزیره نگین بوشهر را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی بندر بوشهر عنوان کرد و بیان داشت: امیدواریم به زودی شاهد افتتاح جاده دسترسی به این جزیره باشیم.

سفیران کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، برزیل، بولیوی، ونزوئلا و مکزیک و کاردار کشور اکوادور با حضور در استان بوشهر با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی این استان آشنا شدند.

سفرای کشورهای یادشده که صبح یکشنبه درقالب هیئتی به سرپرستی مدیرکل آمریکای جنوبی وزارت امور خارجه به دعوت استانداری بوشهر وارد استان شده اند پس از شرکت در کارگروه اقتصادی استان بوشهر از تاسیسات اقتصادی و بندری بوشهر بازدید کردند.

این هیئت روز دوشنبه نیز با حضور در منطقه وی‍ژه اقتصادی انرژی پارس از تاسیسات و طرح های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشورمان درمنطقه پارس جنوبی در عسلویه دیدن خواهند کرد.