آخرین تصاویر از اولاند در جمع هوادارانش/ فرانسه در مسیر تغییر است!

"فرانسوا اولاند" نامزد حزب سوسیالیست با کسب 51.8 درصد آرا در برابر 49.2 درصد آرا نیکلا سارکوزی را شکست داد و به کاخ الیزه راه یافت.

اولاند در یک سخنرانی در شهر تول فرانسه گفت : هموطنان عزیزم در روز ششم مه با حضور پای صندوق های رای تغییر را انتخاب کردند و متعهد می شوم وظیفه سنگینی را که به من محول شده به نحو شایسته انجام داده و به کشورم خدمت کنم.

وی افزود: تغییرات باید به بلندای فرانسه باشد و از این پس هیچ تبعیضی در کار نخواهد بود و همه چیز بر اساس عدالت انجام می شود.

اولاند گفت: هدف ما صلح، آزادی، احترام و رهایی از چنگال استبداد زمانمان است و تمام اقدامات من به نام جمهوری و جمهوریخواهان خواهد بود.