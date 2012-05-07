مراسم سالروز شهادت امامزاده جعفربن موسی الکاظم (ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم معنوی همزمان با شب 15 جمادی الثانی که شب شهادت آن بزرگوار است، شامگاه یکشنبه پس از نماز مغرب و عشاء در مصلی و صحن مطهر امامزاده جعفربن موسی الکاظم (ع) پیشوا برگزار شد که با حضور پرشور مردم خداجوی جنوب استان تهران همراه بود.

در این مراسم عزاداری حجت الاسلام رحمت الله رحمتی نیا امام جمعه پیشوا، حجت الاسلام حسین احمدیان مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران، حجت الاسلام سید محسن محمودی مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، حجت الاسلام غلامعلی قدیریان رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای ورامین و پیشوا، مسئولان ، روحانیون و جمع زیادی از عاشقان اهل بیت(ع) نیز حضور داشتند و حجت الاسلام مهدی طائب، استاد حوزه و دانشگاه در سخنانی به بیان کرامات حضرت پرداخت.

تقدیر از مردم پیشوا برای برگزاری مراسم و احترام به ساحت مقدس امامزاده جعفر(ع)

وی از مردم پیشوا به دلیل برگزاری باشکوه این مراسم و احترام به ساحت مقدس امامزاده جعفربن موسی الکاظم (ع) که برادر بلافصل(تنی) امام رضا(ع) است، تقدیر کرد.

مداحی حاج محمود کریمی پس از سخنرانی حجت الاسلام طائب نیز شور و شوق وصف ناپذیری به مراسم عزاداری داد.

حرم امامزاده جعفر(ع) در این شب باشکوه، پذیرای هیئتهای مذهبی از سراسر پیشوا بود و بسیاری از مردم در این حرم مطهر حضور یافته و به عزاداری پرداختند.

شهر مقدس پیشوا در شب شهادت جعفربن موسی الکاظم (ع) یکپارچه غرق عزا و ماتم بود و مردم با تعطیلی مغازه ها و برافراشتن بیرق مشکی بر بام خانه ها و مغازه های خود، در ماتم شهادت ایشان به سوگ نشستند.

صحن و خیابانهای اطراف حرم نیز مملو از جمعیت بود

به دلیل ازدحام جمعیت در اطراف حرم مطهر امامزاده جعفر(ع)، صحن و خیابانهای اطراف حرم نیز مملو از جمعیت بود.

بسیاری از هیئات عزاداری بعد از حضور در صحن و حرم مطهر به عرض تسلیت و عزاداری پرداختند و به جمع عزاداران حاضر در مراسم اصلی ملحق شدند که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

شهادت امامزاده جعفر(ع) 15 جمادی الثانی بوده و از سال 85 به طور معمول، هر ساله در این روز مراسم سالگرد شهادت ایشان در صحن این امامزاده واجب التعظیم برگزار شده است.

این مراسم، اولین بار در سال ۱۳۸۵ و با استفتاء حجت الاسلام محمودی مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران از مراجع عظام تقلید و تأیید آنها و نیز تأیید آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین و حجت الاسلام غلامحسین هدایتی نژاد امام جمعه سابق پیشوا برگزار و هرسال نیز بر شکوه آن افزوده شد.

امسال، مراسم سالگرد شهادت امامزاده جعفر(ع) با سالهای گذشته متفاوت بود و گامی به سوی معرفی بیشتر آن حضرت در سطح استان تهران برداشته شد.