محدوده زوج و فرد نیاز به اصلاح دارد /افزایش محدوده منطقی نیست

حجت الله بهروز در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این که هرچه محدودیت ترددها را در سطح گسترده تری اجرا کنیم نظارت و کنترل بر ترددها سخت و حتی غیر ممکن می شود گفت: اگر ما این محدوده را گسترده تر کنیم دیگر ورود و خروج به محدوده زوج و فرد بی معنا می شود، چون بخش اصلی شهر در داخل محدوده قرار می گیرد و در واقع اکثر ترددها داخل محدوده ای خواهند بود.

وی ادامه داد: محدود سازی تردد خودرهای شخصی درمحدوده زوج وفرد باید منطقی باشد تا پوشش دهنده محدوده طرح ترافیک بوده و به گونه ای باشد که مردم بتوانند آن را رعایت کنند و از سوی دیگر اکثر سفرهای شهری در داخل این محدوده قرار نگیرد.

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران تصریح کرد: پیشنهاد اصلاح محدوده زوج و فرد مطرح شده که امید است پس از نهایی شدن و تثبیت محدوده، در سال جاری بتوانیم کنترل مکانیزه ورود و خروج ها و تردد در این محدوده را محقق سازیم.

وی افزود: ورودی و خروجی های محدوده زوج فرد حدود 140 معبر است که براساس برنامه ریزی های صورت گرفته ابتدا ورودی های محدوده و در فاز دوم خروجی های آن به دوربین های ثبت تخلفات مجهز خواهد شد.

بهروزبا بیان این که در شهری با وسعت و جمعیت بسیار زیاد مانند تهران، مدیریت ترافیک با روشی های قدیمی و بدون به کارگیری سیستم های هوشمند امکان پذیر نیست گفت: سیستم های هوشمند ضمن اینکه مدیریت دقیق تر و بهتر ترافیک را محقق می کنند، سبب کاهش تخلفات رانندگی و کاهش تصادفات و سوانح نیز می شوند و در مجموع با استفاده از تکنولوژی های روز و سیستم های هوشمند قادر خواهیم بود نظم و انضباط بیشتری را در شهر ایجاد کرده و شاهد تسهیل ترددها در شهر باشیم.

