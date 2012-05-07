فرانسوی ها تغییر را انتخاب کردند/ دیگر تبعیضی در کار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، "فرانسوا اولاند" رئیس جدید کاخ الیزه در اولین سخنرانی خود پس از پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در جمع هوادارانش در شهر تول زادگاه خود گفت: امروز فرانسوی ها تغییر را انتخاب کردند.

وی افزود: تغییرات باید به بلندای فرانسه باشد و از این پس هیچ تبعیضی در کار نخواهد بود و همه چیز بر اساس عدالت انجام می شود.

اولاند گفت: هدف ما صلح، آزادی، احترام و رهایی از چنگال استبداد زمانمان است و تمام اقدامات من به نام جمهوری و جمهوریخواهان خواهد بود.

فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست با کسب 51.8 درصد آرا در برابر 49.2 درصد آرا نیکلا سارکوزی را شکست داد و به کاخ الیزه راه یافت.

