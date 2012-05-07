  1. بین الملل
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۳۰

نطق اولاند در زادگاهش:

فرانسوی ها تغییر را انتخاب کردند/ دیگر تبعیضی در کار نیست

فرانسوی ها تغییر را انتخاب کردند/ دیگر تبعیضی در کار نیست

رئیس جدید کاخ الیزه ضمن استقبال از رئیس جمهوری سابق فرانسه بر ایجاد تغییرات در کشورش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، "فرانسوا اولاند" رئیس جدید کاخ الیزه در اولین سخنرانی خود پس از پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در جمع هوادارانش در شهر تول زادگاه خود گفت: امروز فرانسوی ها تغییر را انتخاب کردند.

وی افزود: تغییرات باید به بلندای فرانسه باشد و از این پس هیچ تبعیضی در کار نخواهد بود و همه چیز بر اساس عدالت انجام می شود.

اولاند گفت: هدف ما صلح، آزادی، احترام و رهایی از چنگال استبداد زمانمان است و تمام اقدامات من به نام جمهوری  و جمهوریخواهان خواهد بود.

فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست با کسب 51.8 درصد آرا در برابر 49.2 درصد آرا نیکلا سارکوزی را شکست داد و به کاخ الیزه راه یافت. 
 

کد مطلب 1595594

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها