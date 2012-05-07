اعدام 9 قاچاقچی شیشه در زندان

به گزارش خبرگزاری مهر،احکام اعدام این 9 قاچاقچی در جریان رسیدگی به دو پرونده جداگانه صادر شده بود.

در یکی از این پرونده ها ، در پی دستگیری چند فروشنده مواد مخدر ماموران اطلاع پیدا کردند که چند قاچاقچی یک محموله پانصد کیلوگرمی شیشه را به طرز ماهرانه ای در درون محموله قطعات پیش ساخته سنگی ارسالی به یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا قرار داده و در حال ارسال آن بودند.

محموله موصوف در سه کانتینر پس از انتقال به بندرعباس از طریق گمرک شهید رجایی به کشتی منتقل که بعد از اطلاع، کشتی موصوف به گمرک عودت و محموله مواد مخدر شیشه از آن کشف شد.

در پی تکمیل تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ، شعبه رسیدگی کننده قاچاقچیان یاد شده به اسامی رضا گلشنی ، ابوالفضل نوروزی ، مجید حیدرخانی ، مجید دوستی ، مجید ماندهی ، علی علایی و بابک پرآورزر را به اعدام محکوم کرد.

همچنین در پرونده دیگری از دو برادر به اسامی بهمن و بهزاد نبوی به اتهام ساخت 212 کیلو و 610 گرم مواد روانگردان شیشه تحت تعقیب قرار گرفتند که در تحقیقات بعدی از محل زندگی آنان 212 کیلو و 610 گرم دیگر مواد روانگردان شیشه کشف شد که شعبه دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسیدگی ، نامبردگان را به اعدام محکوم کرد.

رسیدگی به اتهامات این افراد با حضور وکلای آنان انجام شد و بنا به آرای صادره ، تمامی اموال محکومان یاد شده از جمله دهها دستگاه خودروی گرانقیمت نیز که از محل قاچاق مواد مخدر تهیه شده بود ، به حکم دادگاه مصادره شد.

این گزارش همچنین حاکیست در پی صدور احکام یاد شده ، محکومان مذکور تقاضای عفو داشتند که پس ار رسیدگی تقاضای عفو آنان نیز رد شده بود.

