عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه
- تحلیلگران : وهابی های تندرو در پس کشتار شیعیان پاکستان قرار دارند
- یک مقام دولت افغانستان ادعا کرد یک خبرنگار ایرانی که برای خبرگزاری فارس کار می کند به جرم جاسوسی دستگیر شده است.
- گروهی از شبه نظامیان طالبان به چند ساختمان دولتی در استان پکتیا در جنوب افغانستان حمله بردند.
- مقامهای یمنی از کشته شدن "فهد القصع" یکی از رهبران ارشد القاعده خبر داده اند. وی که در نتیجه یک حمله هوایی کشته شده در ارتباط با بمب گذاری ناو آمریکایی یواساسکول در سال 2000 تحت تعقیب بود.
- سوریه امروز انتخابات پارلمانی برگزار می کند
جنوب شرق آسیا
- خبرگزاری فرانسه خبر داد: هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که در هند به سر می برد درصد کاهش شکاف اختلافات بین دهلی و واشنگتن است
اروپا و آمریکا
- نمایندگان کنگره آمریکا: پس از افزایش نیروهای ائتلاف و آمریکا در افغانستان درسال 2010 طالبان در این کشور قدرت بیشتری پیدا کرده است
- دو حزب حاکم طرفدار ریاضت اقتصادی در انتخابات پارلمانی یونان شکست خوردند.
- رهبران دو حزب که در انتخابات مجلس یونان بیشترین آرا نصیبشان شده است، خواستار تغییرات در قرارداد کمک چند میلیارد یورویی به این کشور شدند.
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