نمایش عمومی گنجینه فرهنگ و هنر کرمان/ بازار گرمی فرهیختگان دیار کریمان

به گزارش خبرنگار مهر، مصلای امام خمینی(ره) تهران این روزها و برای بیست و پنجمین بار شاهد بزرگترین رویداد فرهنگی کشور است و انتشارات مختلف از سراسر کشور محصولات فکری و فرهنگی خود را در این نمایش عمومی در معرض بازدید و فروش قرار داده اند.

در این میان شاید، برای ما کرمانیها و خانواده پر جمعیت فرهنگ و هنر این خطه، چیزی مسرت بارتر از این نباشد که در این حرکت عظیم فرهنگی همشهریان ما که پرچمداران فرهنگ و هنر غنی این خطه هستند، مثل همیشه حضوری پررنگ دارند؛ حضوری که در هر دوره از نمایشگاه نسبت به دوره قبل پررنگ تر بوده و این حکایت از آن دارد که قلم نویسای کرمانیها همچنان صادقانه در راه اعتلای فرهنگ کشور ایفای نقش می کند.

افزایش کمی و کیفی آثار نویسندگان کرمانی

در اینکه آثار فاخر اصحاب قلم کرمان از لحاظ کیفیت و محتوا همواره مورد توجه و تحسین مخاطبان خود بوده اند شکی نیست اما در این میان، افزایش کمی این محصولات فکری و فرهنگی و هنری کرمانیها آن هم در بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه کتاب کشور در کنار افتخارات خود نویده آینده ای درخشان می دهد؛ آینده ای که بازیگران اصلی آن، نویسندگان چیره دستی هستند که در خاک پر برکت کویر سخاوتمند و پهناور کرمان پرورش یافته و در سایه نجابت، کرامت و سادگی و یکرنگی کریمان قد کشیده اند.

در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب، بازدیدکنندگان، به غرفه هر کدام از انتشارات به ویژه آنها که در حوزه نشر صاحب نام و موفق بوده اند، سر بزنند، اثری را خواهند یافت که نتیجه ذهن و قلم نویسندگان نجیب و قدرتمند کرمانی است. در ادامه به برخی از فاخرترین این آثار اشاره می شود.

"مرادی کرمانی" آب انبار" را به نمایشگاه آورد

هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده توانای اهل کرمان، امسال "آب انبار" خود را به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آورده است. به جز سایر آثار فاخر این نویسنده خوش ذوق و قریحه کرمانی از جمله "قصه های مجید، شما که غریبه نیستید، مربای شیرین، نه تر و نه خشک و ناز بالش" که برای شرکت در نمایشگاه تجدید چاپ شده اند (مثل همه نمایشگاههای دیگر)، "آب انبار" نیز که آخرین کتاب او تا زمان برگزاری نمایشگاه بوده هم عرضه می شود.

این رمان به گفته خود نویسنده، با آثار پیشین وی تفاوت بسیاری دارد و روایت کننده وقایع سیاسی و اجتماعی 100 سال پیش است که در "آب انبارها" به عنوان یکی از مکانهای با اهمیت آن زمان رخ داده است. کتاب "آب انبار" به تازگی از سوی انتشارات معین چاپ شده است.

مجموعه "هفت" های باستانی در نمایشگاه بیست و پنجم

مگر می شود در کشور حرکتی فرهنگی مرتبط با حوزه کتاب انجام شود و در آن اثری از ذهن و قلم نویسنده و پژوهشگر توانا و بی مانند کرمان، یعنی "ابراهیم باستانی پاریزی" نباشد؟ هر کسی هم که اهل مطالعه باشد، در نمایشگاه کتاب حتما سراغ کتابهای باستانی پاریزی را می گیرد؛ این را تجدید چاپهای مکرر آثار او به خوبی تایید می کند.

امسال و در نمایشگاه بیست و پنجم نیز به این عطش مخاطبان پاسخ داده شده است. کتاب های تاریخی "خاتون هفت قلعه" (قلعه ها و بناهای دختر در ایران) و "کوچه هفت پیچ" که نوشته باستانی پاریزی هستند، برای نوبت هفتم تجدید چاپ شده و از سوی نشر علمی در نمایشگاه کتاب عرضه می شوند.

"آسیای هفت سنگ، "نای هفت بند"، "اژدهای هفت سر"، "زیر این هفت آسمان" و "سنگ هفت قلم" نیز از دیگر آثار منتشرشده وی هستند که در نمایشگاه عرضه می شود.

دل مشغولی های یک زن میانسال تهرانی در غرفه نمایشگاه با قلم یک زن کرمانی

بلقیس سلیمانی، دیگر نویسنده توانای کرمانی هم برای اولین بار "روز خرگوش" را در بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران عرضه کرده است. این رمان، زندگی و دلمشغولی های یک زن میانسال در شهر تهران را به تصویر کشیده که هم مترجم است و هم از روی تفنن مسافرکشی می‌کند.

داستان "روز خرگوش" نیز همچون سایر آثار این نویسنده صاحب نام کرمانی، نثری ساده و شیرین دارد.

این کتاب توسط نشر چشمه در نمایشگاه کتاب عرضه می شود.

"در آستانه تازه شدن" با 30 شاعر رباعی سرا

سید علی میرافضلی، شاعر بلند آوازه کرمانی هم در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، هدیه ارزشمندی رابا خود برای علاقمندان شعر و ادبیات آورده است.

میرافضلی گزیده ای از آثار 30 رباعی سرای کشور را جمع آوری و در قالب یک کتاب عرضه کرده است. "در آستانه تازه شدن".

عنوان این کتاب بوده که از سوی انتشارات "سپیده باوران مشهد" منتشر شده و در بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران عرضه می شود.

هنرنمایی محمد علی علومی/ رمانهای خواندنی از نویسندگان کرمانی

محمد علی علومی نیز از دیگر نویسندگان شهیر و ماندگار کرمانی است که برای مراجعین و بازدیدکنندگان نمایشگاه بیست و پنجم، ارمغان های ارزشمندی دارد.

نشر افکار رمانهای "سوگ مغان"، " خانه کوچک"، "پری باد"، "ظلمات" و مجموعه "داستان های غریب مردمان عادی" را که حاصل فکر و دل و ذهن این نویسنده نجیب و با ذوق اهل شهرستان بم، هستند را در نمایشگاه کتاب عرضه می کند.

ناگفته نماند مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری نیز چاپ چهارم "شاهنشاه در کوچه دلگشا" که توسط علومی نوشته شده را، به نمایشگاه کتاب آورده است.

رمان معروف "مرادو"، نوشته محمدعلی آزادیخواه، نویسنده خوشنام اهل شهرستان سیرجان نیز در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می شود. البته چاپ چهارم این رمان توسط نشر آموت قرار است منتشر شود که گفته می شود به دلیل وجود پاره ای مسایل و مشکلات فنی، این رمان در روزهای پایانی نمایشگاه آماده عرضه خواهد شد.

ناگفته نماند "خوشمزه‌ترین میوه‌ی درخت" که مجموعه ای از کاریکلماتورهای آزادیخواه به همراه کاریکاتورهای صالح رزم ‌حسینی (کارتونیست برجسته کرمانی) استنیز در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می شود.

مجموعه داستان محمد شریفی با عنوان "باغ اناری" و "کت زوک" و "آل" مهدی محبی کرمانی نیز از دیگر آثار نویسندگان کرمانی است که برای مخاطبان خود در نمایشگاه کتاب حرفهای بسیار برای گفتن دارند.

پا به پای شاعران کرمانی در آشیانه یار مهربان

شاعران کرمانی نیز بازدیدکنندگان و مراجعین بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را از دل نوشته های بی نظیر و دلنشین خود بی نصیب نگذاشته اند.

"میوه‌ها طعم تکراری دارند" جدیدترین دفتر شعر احمدرضا احمدی،شاعر توانمند و پرآوازه کرمان است که در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در غرفه انتشارات ثالث عرضه می ‌شود. سید علی میرافضلی هم از دیگر اهالی ادب کرمان است که مجموعه شعر "خواب گنجشکها" را با خود به نمایشگاه آورده است و حامد حسینخانی مجموعه شعر "چالاک چشم های توام" را.

"خانمی که شما باشی"؛ از بم تا نمایشگاه کتاب تهران/ پرفروشترین های کتاب کرمان

حامد عسکری، شاعر خوش ذوق اهل شهرستان بم نیز مجموعه ای از غزلهای قدیم و جدید خود را در کتابی با عنوان "خانمی که شما باشی" گرد آوری کرده است. این مجموعه شعر که از زمان عرضه به بازار کتاب، جزو پرفروشترین ها بوده، هرچند از زمان انتشار آن مدت زیادی نمی گذرد، برای عرضه در نمایشگاه به چاپ دوم خود رسیده است.

منصور علیمرادی، شاعر بلند آوازه اهل شهرستان جیرفت نیز "آوازهای عقیم باد" را به نمایشگاه برده است. این مجموعه دربرگیرنده غزل ‌های نو این شاعر کرمانی است که اشعار آن، مجموعه‌ ای ‌از دغدغه ‌های زندگی در جنوب استان کرمان، با باورها و عقاید جادویی مردمان این خطه و تاریخ ناگفته آن را در بر می گیرد.

البته علیمرادی مجموعه داستان خود با عنوان "زیبای هلیل" را نیز با خود به نمایشگاه برده است. این کتاب نیز جزو شاهکارهای ادبی اهالی فرهنگ و هنر استان کرمان محسوب می شود که در مدت چهار ماه انتشار، به چاپ دوم رسیده است. "ساعت کلاغ" که اولین مجموعه شعر حمید نیک ‌نفس شاعر و طنزپرداز کرمان است نیز در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می شود.

مجتبی احمدی، از دیگر شاعران جوان و خوش ذوق کرمانی نیز "درختان بی تاب" خود را که توسط "سوره مهر" منتشر شده است، در معرض دید و فروش در نمایشگاه بیست و پنجم قرار داده است.

حضور ناشران کرمانی در نمایشگاه کتاب تهران

در بخش نمایشنامه نیز یدالله آقاعباسی، نویسنده, مترجم و پژوهشگر صاحب نام اهل کرمان نیز با "سنگ فرسنگ" در نمایشگاه بیست و پنجم حضور یافته است. این اثر وی توسط نشر قطره منتشر شده است. به جز این، مجموعه ترجمه های آقاعباسی نیز که پیش از این در بازار کتاب عرضه می شده است، هم در این نمایشگاه وجود دارد. در بخش نمایشنامه ترجمه ا‌ی از امیرحسین طاهری، نمایشنامه نویس توانای کرمانی با عنوان "برهان" نیز در نمایشگاه عرضه می شود.

ناشران کرمانی نیز در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب آثاری عرضه کرده اند از جمله کتاب "زنان کرمان" که توسط انتشارات ولی و با قلم محمد علی گلاب زاده تهیه شده است. مرکز کرمان شناسی نیز در نمایشگاه حضور یافته اما به نظر می رسد از لحاظ کیفی آثاراین مرکز، نسبت به دوره های قبل تنزل داشته است.

از دیگر ناشران کرمانی شرکت کننده در نمایشاه می توان به نشر "خدمات فرهنگی کرمان" و " شرکت تعاونی ناشران کرمان"( بهین نشر) اشاره کرد.