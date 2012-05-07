خداحافظی شهرداری با لیگ برتر/ تراکتور تنها شد!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و سوم و ماقبل پایانی رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور عصر دیروز (یکشنبه) با انجام 9 بازی همزمان سپری شد که طی آن در یکی از بازی های مهم و به اصطلاح مرگ و زندگی، تیم شهرداری تبریز برابر میهمان خود فجر شهید سپاسی تن به تساوی بدون گل داد.

در این دیدار که در مقابل دیدگان حدود چهار هزار تماشاگر ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به انجام رسید، تیم شهرداری تبریز ارائه گر یک فوتبال ضعیف بود و در نهایت نیز نتوانست سه امتیاز این مصاف خانگی حیاتی را کسب کند تا با توقف برابر تیم نه چندان قدر فجر، از لیگ برتر فوتبال کشور خداحافظی کند.

تیم شهرداری در نیمه اول این دیدار چندان به آب و آتش نزد و به غیر از دو شوت از راه دور محمدرضا زینال خیری، فرصت آنچنانی روی دروازه حریف نداشت.

البته در این بین تیم فجر نیز به غیر از یکی، دو موقعیت، توان آنچنانی برای حمله روی دروازه میزبان نداشت اما نیمه دوم روند بازی تا حدودی تغییر کرد و تیم شهرداری که نمی خواست دستش از سه امتیاز دور بماند، دست به چند حمله نصفه و نیمه زد اما این حملات تیم میزبان همگی با چاشنی احساس همراه بود و کاملا می شد استرس و نا مطمئنی را در ساق های بازیکنان شهرداری احساس کرد که همین امر سبب شد معدود موقعیت های گل این تیم نیز روی عدم تمرکز مهاجمانش از دست رفته و دروازه تیم دفاعی فجر بسته بماند.

بهترین موقعیت تیم شهرداری پس از آنکه ضربه جعفر بذری در دقیقه 88 روی تیر افقی دروازه فجر نشست، در وقتهای تلف شده بازی رخ داد و در این صحنه بازهم جعفر بذری موقعیت داشت تا ناجی شهرداران شود اما در حالیکه تنها چند ثانیه به شنیدن سوت پایان بازی فرصت باقی مانده بود، بذری در دو قدمی دروازه توپ را به شکلی عجولانه به آسمان کوبید تا همه رشته های تیم شهرداری پنبه شود.

قضاوت این دیدار به عهده البرز حاجی پور بود که به محمد ایرانپوریان و محمدرضا زینال خیری از تیم شهرداری تبریز و محمدمهدی نظری از تیم فجر شهید سپاسی شیراز (پس از سوت پایان) کارت زرد نشان داد.

با این تساوی، تیم شهرداری مجموع اندوخته های 33 هفته ای خود را به عدد 34 افزایش داد تا عملا به همراه تیمهای مس سرچشمه و شاهین بوشهر از لیگ برتر خداحافظی کند.

با سقوط تیم شهرداری به لیگ دسته اول، یکی از سهمیه های فوتبال تبریز در لیگ برتر از بین رفت تا تیم تراکتورسازی به عنوان تنها تیم تبریزی در سطح اول فوتبال کشور حضور داشته باشد.

محمود نصیرپور