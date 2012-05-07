  1. هنر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

کافی شاپی که جمعه دچار "شوک" می شود

کافی شاپی که جمعه دچار "شوک" می شود

فیلم 60 دقیقه‌ای "شوک" به نویسندگی و کارگردانی محمد اسحاق اسلام پور انتهای این هفته کلید می‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر،  "شوک" به نویسندگی و کارگردانی محمد اسحاق اسلام پور و تهیه‌کنندگی رضا جلالی فیلم داستانی 60 دقیقه‌ی با طرح مسائل اجتماعی روز است که داستان آن در یک کافی شاپ اتفاق می‌افتد.

در این فیلم که احتمالا در جشنواره‌های فیلم رشد و فیلم شهر شرکت داده خواهد شد، مصطفی اعلایی، سپیده ولی نژاد و سولماز آقممانی بازی می‌کنند.

عوامل "شوک" عبارتند از صدابردار: علی جعفری، مدیر تولید: رضا فیروزی، مجری طرح: مسعود پورحسینی.

اسلام‌پور و جلالی پیش از این فیلم داستانی "زنگ‌های ناآرام" را با همکاری یکدیگر تولید کرده بودند.

از سابقه فیلمسازی اسلام‌پور می‌توان به دستیاری تهمینه میلانی در کارگردان فیلم‌های "آتش بس" و "تسویه حساب" اشاره کرد.

کد مطلب 1595604

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