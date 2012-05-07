اخلاقی نبودن تولید علم دینی نزد مخالفان آن/ بررسی ادله مخالفان علم دینی

محمدتقی موحد ابطحی، قائم مقام سردبیر فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدگاه های مخالفان علم دینی گفت: مخالفان علم دینی بر این باورند که تولید علم دینی ضرورتی ندارد، چرا که هنوز به روشنی نمی دانیم که مشکل ما مسلمانان با علوم موجود چیست. اگر هدف از تولید علم دینی رفع نواقص علوم موجود است، این کار در چارچوب کنونی تحولات علمی قابل انجام و در دست انجام است.

وی افزود: اگر هدف از تولید علم دینی رفع تعارض علم و دین است، این تعارض به گونه های دیگر نیز قابل رفع است. تولید علم دینی امکان ندارد، چرا که گزاره هایی که مطمئن باشیم از جانب خدا یا پیامبر(ص) به ما رسیده و قابلیت تفاسیر متعدد نداشته باشند و ناظر به احکام و مسائل هر یک از علوم باشند، بسیار اندک هستند. نظریه هایی که از غیر این طریق به دست آیند را نمی توان اسلامی نامید.

این محقق و مدرس در ادامه سخنانش اظهار داشت: آنها معتقدند از معارف اسلامی می توان در مقام کشف نظریه های علمی استفاده کرد، اما در مقام داوری باید به روش شناسی خاص علم مربوطه پایبند بود و روش داوری مستقل از باورها و ارزش های دینی است. تولید علم دینی مطلوب نیست، چرا که این ایده به لحاظ تاریخی سابقه درخشانی ندارد. وقتی نظریه ای متصف به دینی بودن شد، نمی توان آنرا آزادانه مورد نقد و بررسی قرار داد. شکست نظریه ای که متصف به دینی بودن است، باعث کم شدن اعتقاد به باورهای دینی می شود و در نهایت تلاش برای تولید علم دینی اخلاقی نیست.

موحد ابطحی در مورد ضرورت تولید علم دینی گفت: به نظر می رسد اگر برای ورود به عرصه تولید علم دینی به دنبال ضرورت انجام چنین کاری باشیم، بهترین دلیل، دلیلی است که توسط فرهنگستان علوم اسلامی در این زمینه ارائه شده است، اما واکنش دیگری که در قبال این بخش از ادله مخالفین علم دینی می توان نشان داد آن است که اصولا اثبات ضرورت برای اقدام نسبت به کاری را بی وجه شماریم و مدعی شویم برای انجام یک کار امکان انجام آن کار به همراه، مطلوبیت و غیراخلاقی نبودن انجام آن کار کفایت می کند.

وی با بیان اینکه تردیدی نیست که مخالفین علم دینی دلیلی ندارند که ضرورت داشتن را شرط لازم انجام کاری معرفی کند، گفت: به همین دلیل اگر موافقین علم دینی نتوانستند ادله ای در ارتباط با ضرورت تولید علم دینی ارائه کنند و تنها بتوانند از امکان و مطلوبیت، و غیر اخلاقی نبودن تولید علم دینی دفاع کنند، می توانند گام در وادی تولید علم دینی بگذارند. اما مخالفین علم دینی به اشکال مختلف امکان تولید علم دینی، و بر فرض ممکن بودن، مطلوبیت آن و بر فرض ممکن و مطلوب بودن، اخلاقی بودن چنین کاری را زیر سؤال می برند.