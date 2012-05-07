توطئه مخالفان برای سرنگونی نظام/ معترضین از آمریکا پول می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، ماهاتیر محمد در ادامه افزود: مخالفان آماده اند در صورت شکست مجدد در انتخابات سراسری پیش رو با ادعای دستکاری نتایج توسط دولت تجمع های خشونت آمیز برگزار کنند.

نخست وزیر اسبق مالزی با اشاره به شکست پیوسته مخالفان در انتخاباتهای 55 سال اخیر گفت: این تلاش مذبوحانه مخالفان با پیروزی قاطع ائتلاف حاکم (باریسان ملی) خنثی خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر دولتی مانند دولت فعلی ضعیف باشد، نمی تواند اوضاع را به خوبی اداره کند و حتی ممکن است توسط مردم سرنگون شود.

ماهاتیر محمد با متهم کردن رهبر مخالفان و معاون سابقش (انور ابراهیم) به همدستی با بیگانگان افزود: از وقتی من نخست وزیر بودم در محافل از او به عنوان نخست وزیر یاد می شد و او نیز در مقابل با اعضای کنگره آمریکا مراوداتی داشت.

وی در پایان با اشاره به برگزاری تظاهرات معترضین در شنبه هفته گذشته گفت: من می دانم که بودجه برخی از این سازمانهای غیر دولتی از آمریکا تأمین می شود. آنها پول می دهند تا منافعشان تأمین و برنامه هایشان اجرایی شود.

به دنبال فراخوان قبلی مخالفین دولت مالزی برای تجمع و راهپیمایی با درخواست انتخابات آزاد و سالم به سمت میدان استقلال کوالالامپور ومخالفت دولت با مکان برگزاری آن، تجمع روز شنبه 28 اوریل در کوالالامپور به خشونت کشیده شد و منجر به دستگیری 512 تن و مجروح شدن دهها نفر شد.

پیرو این تجمع ، نخست وزیر مالزی از حامیان حزب حاکم این کشور خواست با گردهمایی در شصت و ششمین سالگرد تاسیس این حزب ، قدرت حزب آمنو را برای پیروزی در انتخابات سراسری این کشور نشان دهند.

مراسم گرامیداشت شصت و ششمین سالگرد تاسیس حزب حاکم مالزی (حزب آمنو) قرار است روز 11 ماه می مطابق با 22 اردیبهشت در محل ورزشگاه بوکیت جلیل شهر کوالالامپور برگزار خواهد شد ، مراسمی که می تواند پاسخی به تجمع مخالفان دولت این کشور در خیابانهای پایتخت تلقی شود.