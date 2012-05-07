سیاست آمریکا در آزادی تروریستها به صلح در افغانستان کمک نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست می نویسد: برای چند سال متوالی است که آمریکا به طور مخفیانه اعضای مهم گروههای تروریستی را که در بازداشت به سر می برند، آزاد می کند، اما این رویکرد نتوانسته است کمکی به صلح و آرامش در افغانستان کند.

توافق آمریکا و طالبان برای آزادی برخی زندانیان این گروه از زندان "پروان" بود و بر اساس آن طالبان توافق کرده بود تا خشونتها را در ولایتها کاهش دهد.

واشنگتن پست نوشت : آمریکا این تروریستها را برای پیشبرد صلح و کاهش خشونتها در افغانسان آزاد می کرد، اما مقامهای آمریکایی اعتراف می کنند که این اقدامات تهدیدها و خطرات مهمی را در پی داشته است.

این روزنامه در ادامه مطلب خود آورده است : آمریکا با موفقیت، روند صلح با طالبان را پیش برده و با برنامه "آزادی استراتژیک" کاملاً به عنوان یک کانال دیپلماتیک زنده موفقیت آمیز عمل کرده و به مقامهای آمریکایی اجازه داده تا از زندانیان به عنوان یک برگ برنده در ولایتهای ناآرام که در آنها نیروی ارتش محدودیتهایی دارند استفاده کنند، اما آزادی این زندانیان به خودی خود یک قمار است.

این روزنامه می نویسد: بازداشت شدگان که اغلب از جنگجویان معروف هستند بر اساس نظام حقوقی سنتی حاکم بر زندانیان نظامی نمی توانند آزاد شوند آنها باید قول دست کشیدن از خشونتها را بدهند و مقام های آمریکایی هم به آنها هشدار می دهند در صورتی که بار دیگر دست به حملاتی علیه نیروهای آمریکا بزنند بازداشت خواهند شد.

واشنگتن پست نوشت: مقام های ایالات متحده نمی گویند که بر اساس این توافقها چند نفر آزاد شده اند آنها می گویند که چنین مواردی نادر بوده است، اما تضمینهای مطلق در این باره وجود ندارد و مقامها نمی گویند که آیا کسانی که آزاد شده‌اند بار دیگر به نیروهای آمریکایی حمله کرده اند یا خیر.