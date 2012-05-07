حاشیه کارون به پارکهای مدرن تجهیز می شود

فرزاد پویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طراحی و جانمایی زمینهای بازی و فضای سبز شهربازی پارکهای ساحلی از مهمترین برنامه‌های سازمان پارکها در سال جاری است.



وی تصریح کرد: طراحی و جانمایی زمین شهربازی مدرن پارک ساحلی چمران تا پارک قوری انجام شده و اجرای این پروژه از سوی سازمان پارکها و فضای سبز در حال انجام است.

پویان افزود: طراحی و جانمایی شهربازی سرپوشیده در حدفاصل پل هفتم تا پارک ساحلی علی بن مهزیار(ع) توسط کارشناسان این سازمان انجام شده و در آینده نزدیک در مرحله ی اجرا قرار خواهد گرفت.



مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز تصریح کرد: مطالعه و برنامه ریزی برای استفاده از فضاهای سبز به عنوان پارک شهری و تفرجگاهی، تهیه و تدوین طرح ساماندهی پارکهای محلی و قطعات فضای سبز موجود شهر اهواز از جمله برنامه های این سازمان در سال جاری است.



پویان با تاکید بر توسعه فضاهای سبز شهر اهواز عنوان کرد: شناسایی و جانمایی اراضی مستعد برای توسعه فضای سبز و ارائه راهکار به منظور حفظ و احیای فضای سبز موجود در سطح پارکهای ساحلی از برنامه هایی است که به طور جدی در حال پیگیری و انجام است.