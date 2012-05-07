به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز یکشنبه با برگزاری 9 بازی در شهرهای مختلف پیگیری شد که طی آن تیم‌های راه آهن شهرری، نفت تهران، ملوان بندرانزلی و استقلال تهران مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و پنج بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

در هفته‌ای که تیم‌های سایپای البرز، مس کرمان، فجرسپاسی شیراز، ملوان بندرانزلی و راه آهن شهرری هر کدام یک پله در جدول رده بندی صعود کردند، تیم پرسپولیس با چهار پله سقوط بیشترین نزول را در جدول رده بندی داشت و برای اولین بار در تاریخ حضور خود در لیگ برتر تا رتبه پانزدهم جدول رده بندی پایین آمد. علی دایی که خود را یک پرسپولیسی می داند پس از این بازی گفت خدا را شکر می کند که به او عزت داد بالاتر از پرسپولیس قرار بگیرد!

یکی از صحنه های شادی علی دایی پس از گل تیم راه آهن به پرسپولیس

براساس این گزارش، در هفته سی و سوم لیگ برتر تیم‌های شهرداری تبریز و شاهین بوشهر به ترتیب مقابل فجرسپاسی شیراز و سایپای البرز با نتیجه تساوی متوقف شدند تا در فاصله یک هفته مانده به پایان این مسابقات سقوط‌شان به لیگ دسته اول قطعی شود. پیش از این نیز تیم مس سرچشمه با مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور وداع کرده بود.

دیروز همچنین تیم‌های سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز مقابل ذوب آهن اصفهان و مس سرچشمه متوقف شدند تا همچنان با 66 و 63 امتیاز رتبه‌های اول و دوم جدول رده بندی لیگ برتر را در اختیار داشته باشند. از توقف این دو تیم، استقلال نهایت بهره را برد و با تحمیل شکست 2 بر یک به نفت آبادان فاصله خود با سپاهان صدرنشین را به سه امتیاز رساند. با این شرایط رقابت مدعیان قهرمانی به هفته آخر کشیده شد، آنهم در شرایطی که تیم سپاهان با یک تساوی می‌تواند قهرمان شود.

بازیکن شاهین پس از قطعی شدن سقوط این تیم به لیگ دسته اول

- نتایج دیدارهای هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:



* پرسپولیس 3 - راه آهن شهرری 4

گل‌ها: ایمون زاید (21، 83 و 88) برای پرسپولیس و بهادر عبدی (19، 2+45 و 78) و حسین کاظمی (75 - پنالتی) برای راه آهن

* ذوب آهن اصفهان صفر - سپاهان اصفهان صفر

* مس سرچشمه صفر - تراکتورسازی صفر

* نفت تهران یک - داماش گیلان صفر

گل: مارکو لوپز(45)

* ملوان بندرانزلی 2 - فولاد اهواز صفر

گل‌ها: محمد نزهتی (57) و جلال رافخایی (59)

* شهرداری تبریز صفر - فجرسپاسی شیراز صفر

* شاهین بوشهر 2 - سایپا البرز 2

گل‌ها: مهدی نوری (83 و 86) برای شاهین و کریم انصاری‌فرد (58 و 61) برای سایپا

* صبای قم یک - مس کرمان یک

گل‌ها: محسن بیات (65) برای صبا و احمد حسن‌زاده (52) برای مس

* صنعت نفت آبادان یک - استقلال تهران 2

گل‌ها: فونیکه سی (9) برای نفت آبادان و گوران یرکوویچ (24) و میثم حسینی (74) برای استقلال

جدول رده بندی لیگ برتر:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز ملاحظات 1- سپاهان 33 19 9 5 54 27 27+ 66 - 2- تراکتورسازی 33 18 9 6 55 32 23+ 63 - 3- استقلال 33 18 9 6 55 34 21+ 63 - 4- صبا 33 12 13 8 40 38 2+ 49 - 5- نفت تهران 33 13 10 10 36 35 1+ 49 - 6- ذوب آهن 33 9 18 6 29 31 2- 45 - 7- سایپا 33 10 12 11 48 37 11+ 42 یک پله صعود 8- نفت آبادان 33 11 9 13 47 55 8- 42 یک پله سقوط 9- داماش 33 10 11 12 32 37 5- 41 - 10- فولاد 33 10 10 13 34 35 1- 40 - 11- مس 33 10 10 13 33 39 6- 40 یک پله صعود 12- فجرسپاسی 33 10 10 13 31 38 7- 40 یک پله صعود 13- ملوان 33 9 12 12 32 31 1+ 39 یک پله صعود 14- راه آهن 33 8 15 10 39 41 2- 39 یک پله صعود 15- پرسپولیس 33 9 12 12 48 53 5- 39 4 پله سقوط 16 - شهرداری 33 6 16 11 33 42 9- 34 - 17- شاهین 33 6 15 12 29 39 10- 33 - 18- سرچشمه 33 5 8 20 23 54 31- 23 -

جدول گلزنان لیگ برتر

در هفته سی و سوم لیگ برتر 19 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 1/2 گل برای هر بازی است. در این هفته کریم انصاری‌فرد با دو گلی که در دیدار سایپای البرز مقابل شاهین بوشهر به ثمر رساند 20 گل شد و در صدر جدول گلزنان کنار فونیکه سی ایستاد.

20 گل:

فونیکه سی (نفت آبادان) و کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز)

18 گل:

رضا عنایتی (صبای قم)

11 گل:

علی کریمی (پرسپولیس)

10 گل:

مجتبی جباری (استقلال)، سعید دقیقی (شهرداری تبریز)، مهدی رجب‌زاده (فجرسپاسی شیراز) و رضا نوروزی (فولاد خوزستان)

9 گل:

عماد محمدرضا (سپاهان اصفهان)، امید عالیشاه (راه آهن شهرری)، فلاویو لوپز(تراکتورسازی) و فرهاد مجیدی (استقلال)

8 گل:

توزی رودریگو (تراکتورسازی تبریز)، سیدمهدی سیدصالحی (سپاهان اصفهان)، بهادر عبدی (راه آهن شهرری)، محمد غلامی (داماش گیلان)، سیدایمان موسوی(نفت تهران)، محمد نوری (پرسپولیس) و حسین کاظمی (راه آهن شهرری)