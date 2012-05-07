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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۰۴

در سفر به نمایشگاه کتاب تهران/

اتوبوس هنرمندان و اصحاب رسانه تبریز دچار سانحه شد

اتوبوس هنرمندان و اصحاب رسانه تبریز دچار سانحه شد

تبریز - خبرگزاری مهر: اتوبوس حامل هنرمندان و اصحاب رسانه تبریز که برای بازدید از نمایشگاه کتاب عازم تهران بودند در محور میانه - زنجان دچار سانحه شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در این حادثه که در کیلومتر 35 آزاد راه زنجان - میانه بر اثر برخورد اتوبوس با یک دستگاه کامیون رخ داد راننده اتوبوس در جا کشته و 18 نفر از مسافران مصدوم شدند.

بر اساس گفته شاهدان عینی در محل این سانحه 9 نفر از مصدومان به بیمارستان زنجان انتقال داده شده و بقیه نیز به بیمارستان میانه انتقال یافتند.

خبرنگار مهر که در اثر این حادثه مصدوم شده است علت را ریخته شدن بار کامیون به کف آزاد راه و سرعت زیاد اتوبوس عنوان کرد و گفت: اتوبوس با شدت از عقب به این کامیون اصابت کرد که در اثر آن راننده اتوبوس فوت کرد و پنج نفر دیگر از مسافران به شدت مصدوم شدند و مجروحان دیگر نیز توانستند سرپایی مداوا شوند.

کد مطلب 1595613

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