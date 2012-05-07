بهره برداری از 38 طرح مهر ماندگار تا پایان دولت دهم در خوزستان

اسماعیل عامری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر از پذیرش 38 طرح مهر ماندگار توسط دولت برای استان خوزستان خبر داد و افزود: اجرای این طرحها در اولویت است و اعتبار تخصیص داده شده به آنها باید 100درصد باشد و تا پایان دولت دهم به بهره برداری بر سند.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود 20 طرح دیگر نیز برای استان پذیرش شود، گفت: این طرحها در بخشهای تامین آب، بیمارستانها، و پروژه های مرتبط با پتروشیمی، سدها و نوسازی اراضی است.



عامری گلستان افزود: طرح آبرسانی غدیر یکی از این طرحها است که با اعتباری بالغ بر 15هزار میلیارد ریال در حال انجام است و با بهره برداری از آن 70 درصد مردم خوزستان آب شرب با کیفیت دریافت خواهند کرد.



عضو شورای اداری استان خوزستان همچنین بر ضرورت افزایش بهره وری و توسعه سرمایه گذاری در استان خوزستان با توجه به نامگذاری امسال به نام «تولید ملی» اشاره کرد و گفت: به منظور افزایش تولید ملی نیاز به توسعه سرمایه گذاریهای جدید و افزایش بهره وری داریم و حتی اگر با محدودیت سرمایه گذاری مواجه شویم اما باید بهره وری افزایش داده شود.



وی با تاکید بر توسعه فعالیتهای مرکز سرمایه گذاری استان خوزستان اشاره کرد و افزود: در این مرکز، نمایندگانی از دستگاه های اجرایی مرتبط مستقر شده و تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران را فراهم می کنند.



معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان با اشاره به تسهیلات و فعالیتهای صورت گرفته برای ورود بخش خصوصی و توسعه صادرات، اظهار کرد: توسعه روابط اقتصادی با کشور عراق از برنامه هایی است که دنبال می شود و در این راستا تجهیز پایانه های مرزی چذابه و شلمچه و وسعت بخشیدن به فعالیتها در این مکانها از برنامه های اساسی ما در سال جاری است.



عامری گلستان تصریح کرد: با توجه به اینکه در استان مهیا کردن تمام زیرساختها و رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان مد نظر قرار گرفته شده و در حال انجام است، ضروری است که صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی نسبت به افزایش کیفیت کالاهای خود اقدام کرده و در زمینه بازاریابی نیز فعالیتهای بیشتری داشته باشند.



رئیس مرکز سرمایه گذاری استان خوزستان با اشاره به جذب 43 درصدی سرمایه گذاری خارجی کل کشور در خوزستان در سال 89 ، گفت: ایجاد فضای امن و ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران از برنامه های اصلی دولت است.



وی با اشاره به طرح آمایش سرزمین، اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح به یکی از مشاوران بزرگ کشور سپرده شده، پیش بینی می کنیم تا پایان امسال این طرح تکمیل شود.



عامری گلستان با بیان اینکه تسلط دولت بر اقتصاد استان باید جای خود را به حضور بخش خصوصی دهد، تصریح کرد: آماده شدن طرح آمایش استان در این راستا ضروری است.