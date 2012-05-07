به گزارش خبرنگار مهر، با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبان می توانند از ساعت 8 تا 19 روزهای دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 اردیبهشت ماه با مراجعه به باجه های پستی مرکزی شهرستان های مختلف کشور نسبت به تهیه مدارک ثبت نام آزمون اقدام کنند.

توزیع مدارک ثبت نام در تهران نیز تنها در مناطق پستی 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 19 از ساعت 8 تا 19 روزهای دوشنبه و سه شنبه صورت می گیرد.

داوطلبان پس از تهیه مدارک ثبت نام به روش اینترنتی و یا مراجعه به باجه های پستی تا ساعت 24 روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه مهلت دارند با مراجعه به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

آزمون دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دوره های ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی روز جمعه 30 تیر ماه برگزار می شود.

ثبت نام دوره‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی در 136 رشته، 1125 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش حدود 78 هزار نفر در 4 گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی همچنین فرهنگ و هنر انجام می شود.